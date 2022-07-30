Огонь велся прицельно по баракам, где содержались сдавшиеся в плен в Мариуполе бойцы «Азова» Фото: REUTERS

Киев затыкает рот своим военнопленным на Донбассе

Более 50 человек были убиты и более 80 ранены при обстреле со стороны ВСУ Еленовской исправительной колонии №120 на территории Донецкой народной республики. Огонь велся прицельно по баракам, где содержались сдавшиеся в плен в Мариуполе бойцы «Азова». Некоторые из них накануне дали показания о преступлениях киевского режима против человечности. На месте гибели военнопленных обнаружены следы боеприпасов американских РСЗО HIMARS. Киев затыкает рот нежелательным свидетелям. Одни болтуны должны болтаться на реях, а другие болтаться по Банковой?

Незалежная вербует диверсантов-педофилов

В Липецкой области предотвращен теракт. Его готовили три участника диверсионно-разведывательной группы. Эту ДРГ организовал «Правый сектор» (запрещенный в России) под патронажем СБУ. В ФСБ сообщили: «Предотвращен теракт в местах массового пребывания людей. В селе Горицы Добровского района области задержаны трое граждан Украины». Показательно, что 34-летний глава группы ранее был судим за педофилию. У его женщин-подельниц тоже «богатая биография». Они должны были взорвать автостанцию «Сокол». Их готовили иностранные инструкторы на украинской военной базе «Десна». В незалежной уже выгребают со дна. Киеву осталось найти однорукого черного гея-каннибала, который обязан нагадить на маршруте русского танка на Донбассе, поливая пехоту огненной смесью харьковского самогона. И в довесок он должен быть любителем детей с Багамских островов.

Добыча газа в украинских скважинах падает

Николай Колесник, замминистра энергетики Украина, с грустью констатирует, что в 2022 году страна сможет добыть на 1.3 млрд кубов газа меньше, чем год назад. Колесник заявил: «Прогнозный объем за этот год – 18,5 млрд куб. м. Это без учета потенциальных потерь». Добыча природного газа на Украине в 2021 году составила 19,8 млрд куб. м, в том числе частными компаниями – 5 млрд кубометров. При том страна потребляет около 32 млрд кубометров голубого топлива в год. Где берут недостающие 22 млрд? Попробуйте догадаться с трех раз.

Украинское судно подорвалось на своей же мине

На выходе из Дуная в Черное море, украинское судно «Шляховик», принадлежащее Госгидрографии незалежной, подорвалось на украинской мине. Эти воды — зона украинской ответственности. В июле в Киеве заявили о прибытии в речные порты Дуная иностранных судов за зерном. И как бы им гарантировали безопасность. Ну и как теперь быть? Мины снимать — не на обложку журнала Vogue сниматься.

Режиссер Линч советует президентам выпить пива

Дэвид Линч, всемирно известный режиссер из Штатов, которого от имени Владимира Зеленского разыграли пранкеры из России Вован и Лексус, посоветовал для достижения мира в незалежной киевскому парню выпить с российским лидером Владимиром Путиным «по паре кружек пива». Линч уверен, что сейчас настало время для достижения мира. Он призвал Зеленского воспользоваться нужными технологиями. И сформировать группы экспертов по мирному урегулированию в интересах Украины. Но парню в Киеве некогда. У него фотосессии.

В Мелитополе отражена атаках беспилотников

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области, заявил, что система ПВО в Мелитополе отразила атаку украинских БПЛА, Рогов сообщил: «ВСУ ночью предприняли попытку атаковать гражданскую инфраструктуру Мелитополя ударными беспилотниками. Сработала система противовоздушной обороны. Атака отражена». Накануне ударный беспилотник со стороны незалежной ударил по дому, где жили сотрудники Запорожской атомной станции. Это яркие примеры того, что демократический киевский режим выступает за главные общечеловеческие ценности и безопасность в Европе.

Жители Запорожья спокойны за свои данные

На освобожденных территориях Запорожской области обеспечена надежная охрана помещений, где хранятся сведения о гражданах, пожелавших получить российское гражданство. Обеспечена кибербезопасность компьютеров с персональными данными, которые используются при оформлении документов. А если кто-то попытается взломать систему — его сразу к ногтю.

Крупнейшие страны Латинской Америки СВО не осудили

Аргентина, Бразилия и Мексика отказались осуждать военную операцию России на Украине. Таков итог 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA). Конференция проводилась с 25 по 29 июля в городе Бразилиа. Аргентина и Бразилия считают, что только ООН — площадка, где стоит заниматься «решением конфликта на Украине». Мексика также убеждена, что происходящее на Украине не находится в компетенции CMDA. Аргентина, Бразилия и Венесуэла не поддержали антироссийские санкции, введенные в ответ на СВО. Схожей позиции придерживается Мексика. А глава Бразилии Жаир Болсонару полагает, что инициированные Вашингтоном санкции против Москвы не сработали. Вашингтон не верит своим глазам.

В ДНР растет число раненых и убитых гражданских

Один мирный житель погиб и 23 были ранены в ДНР за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск. Среди раненных пятилетняя девочка. ВСУ бьют по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районах Донецка, Горловке и Ясиноватой. Американское оружие продолжает нести плоды демократии и просвещения.