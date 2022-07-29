Абонент теперь доступен

По словам херсонцев, качество мобильной связи в регионе улучшается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже 85 процентов территории Херсонской области покрыто российской мобильной сетью. По словам заместителя главы региона Екатерины Губаревой, на территории региона установлена 591 базовая станция, это так называемые вышки мобильной связи. Рассказываем, как меняется сегодня качество мобильной связи.

- Мы поставили вышек больше, чем планировали, - говорит Екатерина Губарева. - В области уже работают 47 точек продаж сим-карт и 39 - приема платежей. Да, мы опередили планы по покрытию региона мобильной телефонной сетью, и динамика прироста абонентов позитивная. Это значит, что мы все делаем правильно.

Иногда качество мобильной связи немного хромает. Периодически пропадает и интернет.

- Объективно обстрелы со стороны вооруженных сил Украины - главная причина падения качества связи, - поясняет замглавы Херсонской области. - Но мы делаем и будем делать все от нас зависящее, чтобы жители всегда могли звонить куда и когда необходимо.

Сами же херсонцы замечают, что качество мобильной связи в регионе улучшается. Не сравнить с тем, что было несколько месяцев назад.

- Когда только у нас была запущена российская мобильная связь, она работала слабовато и только в центре города. Но теперь качество и связи, и интернет-соединения гораздо лучше, - поделилась жительница Херсона Ирина Порошина.

Другая херсонка - Ирина Яковлева рассказала об условиях ее тарифа у нового мобильного оператора. Говорит, что вначале скорость интернета была хорошей только по ночам, а теперь ситуация выровнялась.

Стоимость пакета на месяц - 300 рублей. В него входят 1000 минут звонков внутри сети, 500 SMS-сообщений внутри сети, 10 Гб мобильного интернета, а при пополнении счета на 300 рублей - еще 10 Гб в подарок. Входящие звонки - бесплатные. Исходящие внутри своей сети после исчерпания пакета минут и с учетом перенесенных остатков или без оплаченного периода - 1 рубль в минуту. Звонки на номера остальных операторов России - 3 рубля в минуту, на операторов Украины - 20 рублей в минуту.

- Хотелось бы, чтобы в пакет услуг входили минуты и на другие сети, - высказала пожелания собеседница. - Это нововведение, надеюсь, впереди. Хотя уже одно то, что теперь можно связаться с родственниками из России и Донбасса, очень удобно.

С момента запуска мобильной сети качество связи улучшилось.