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Политика29 июля 2022 17:40

Россия закупила у Донбасса металла уже на два миллиарда рублей

С появлением нового рынка сбыта у промышленности ЛНР появилась надежда на возрождение
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Евгений Юрченко (справа) на Стахановском заводе.

Евгений Юрченко (справа) на Стахановском заводе.

Первые обязательства по контракту выполнили предприятия Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК) в Донецкой и Луганской Народных Республиках, поставив «Уралвагонзаводу» (УВЗ) металла на два миллиарда рублей. И по словам заместителя гендиректора по гражданской продукции УВЗ Бориса Мягкова, сотрудничество предприятия с ЮГМК будет только развиваться. В Донбассе работают металлурги, которым нужна стабильность и многолетний заказ, а Россия может обеспечить и то и другое.

- Мы можем это дать, при этом для себя взаимно получая металлургическую продукцию хорошего качества и понимая, что также долгосрочно мы можем опереться и не зависеть от сиюминутных колебаний рынка и прочего, - сказал Мягков.

Южный горно-металлургический комплекс и «Уралвагонзавод» начали сотрудничать еще до начала спецоперации. Но сейчас, как говорит генеральный директор ЮГМК Евгений Юрченко, контрактная работа с УВЗ будет увеличена.

Алчевский металлургический комбинат.

Алчевский металлургический комбинат.

- Они - флагманы по машиностроению и металлообработке в России. Мы уверены, что «Уралвагонзавод» и на территории республик Донбасса будет представлен более широко, - считает Юрченко. - Еще «Уралвагонзавод» планирует поставить новейшие трамваи на территорию республик Донбасса, как только будут восстановлены пути.

Донбасс всегда был промышленным центром России. И по словам гендиректора ЮГМК, невозможно представить, чтобы его потенциал не был сохранен и востребован в наши дни. Евгений Юрченко привел статистику, что в Советском Союзе территории, которые сейчас принадлежат Донецкой и Луганской Народным Республикам, были гуще остальных покрыты железными дорогами. А в свете последних событий здесь появилось много поврежденных составов, вагонов, которые требуют переплавки, восстановления.

- Это очень большая программа, которая будет выполняться в ближайшее время, - говорит гендиректор ЮГМК. - Производство будет модернизироваться и улучшаться. Ежегодно запланированы инвестиции в размере 7 - 8 миллиардов рублей. Продукция будет не только идти на экспорт, а и закрывать потребность Донбасса в металлоконструкциях, которые необходимы для восстановления объектов и ремонта разрушенных зданий.

Наиболее продуктивным из предприятий ЮГМК в Донбассе считается Алчевский металлургический комбинат.

- Это наш безусловный флагман как по оснащенности, так и по объемам выпускаемой продукции, - рассказывает Юрченко. - В его составе находятся все значимые металлургические переделы - от коксохимического и агломерационного процессов до доменного, конвертерного и прокатного передела. Этот комбинат в состоянии изготовить любую металлургическую продукцию.

На Алчевском металлургическом комбинате запущен полный цикл производства. Работники рады, что производство вновь на прежнем уровне.

клеймовщик горячего металла Вера Смирнова.

клеймовщик горячего металла Вера Смирнова.

- Цех работает, значит, мы будем жить, работать! Все как положено. Радуемся работе, - говорит клеймовщик горячего металла Вера Смирнова.

- Мы давно мечтали, чтобы наша отрасль расцвела и зажила, как в прежние лучшие времена, чтобы не остывали печи и мы постоянно выпускали все больше и больше продукции, - поддерживает металлург Иван Федорович. - Теперь с каждым днем мы расширяем производство, перед нами ставят новые планы, цели, и мы их с радостью выполняем. Наша мечта сбывается. Будущее у металлургов Донбасса есть!

СПРАВКА «КП»

ООО «Южный горно-металлургический комплекс» создано в 2021 году. Оно объединяет семь предприятий Донбасса - два в ЛНР и пять в ДНР: это Алчевский металлургический комбинат, Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Макеевский и Ясиновский коксохимы, Комсомольское рудоуправление и Стахановский завод ферросплавов. Все эти предприятия вышли на свои проектные мощности. ЮГМК на данный момент обеспечивает работой более 22 тысяч человек.

«Уралвагонзавод» производит бронетанковую технику и подвижной состав для железных дорог. В концерн входит около 40 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и производственных предприятий.

Антрациту помогает Ставрополье

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИОН

Свое имя шахтерский городок Антрацит, а вместе с ним и весь район получили от названия самого древнего и ценного из всех углей - антрацита. Он составляет всего 1% от общемировых угольных запасов, и часть из них находится именно здесь. Антрацитовский район - это 56 населенных пунктов и около 100 тысяч жителей.

Член городского совета предпринимателей Эдуард Кнур.

Член городского совета предпринимателей Эдуард Кнур.

Многое изменилось в городе с 2014 года. Закрылись банки, коммерческие конторы, ушел бизнес. Член городского совета предпринимателей Эдуард Кнур пять лет назад открыл продуктовый магазин.

- Когда сети стали закрываться и уходить, нужно было что-то делать, как-то кормить людей, - рассказывает он.

Сейчас над входом в его магазин «Горняк» развевается российский триколор и покупателей встречает надпись «Добро пожаловать». А вот на выходе из торгового зала «спасибо» написано уже по-украински.

- У нас Донбасс вообще многонациональный регион, он всегда таким был, - объясняет бизнесмен. - Когда я учился в школе, мы заполняли какие-то анкеты, и там нужно было указать национальность. Нас 40 человек в классе было, и никто своей национальности не знал. Сказали спросить у родителей. Мама у меня русская, папа украинец, дедушка с бабушкой тоже так. И кто мы? В школе сказали тогда мальчикам писать национальность по папе, а девочкам - по маме. Вопрос решался легко. И никогда не возникало ни языковой проблемы, никакой другой.

ПЕРВЫЙ КАПРЕМОНТ

Благодаря соглашению о сотрудничестве между российским Ставропольем и Антрацитовским районом ставропольские подрядчики восстанавливают здесь школы и детские сады к началу учебного года: перекрывают крышу, меняют окна. А в 10-й школе поселка Дубовского затеяли капитальный ремонт. Позади школы стоит подъемный кран, неподалеку сложена обрезная доска для новой кровли. Часть первого этажа зияет сквозными проемами вместо окон, а выше уже установлены стеклопакеты. На фасаде здания в кирпичной кладке фронтона выложен год строительства - 1958. Капитальный ремонт здесь делают впервые.

- Еще недели полторы-две, и все будет готово, - обещают строители. - Стараемся!

Смену они начинают в 7 утра и не заканчивают допоздна, перерыв на обед - всего полчаса. Бригады сменяют друг друга: кровельщики, специалисты по отоплению, отделочники, установщики пожарной сигнализации.

Особый фронт работ у ставропольских подрядчиков в спортзале.

- Видите дыры? Это все прогнившее было, - обращает внимание на потолок директор школы Ирина Ткаченко. - А теперь помимо потолка заменят пол и отопление по всей школе.

Неподалеку детский сад, где тоже кипит работа. Во дворе местные ребята окунают древесину в какой-то красный раствор - обрабатывают от жука. Основные работы здесь тоже на подрядчиках со Ставрополья.

- Здесь полностью ремонтируется фасад здания, - заведующая Наталья Ковалевская показывает территорию садика. - Расшили трещины, погрунтовали, оштукатурили. Немножко усилили отмостку. Помимо этого, в саду установят пожарную сигнализацию и наладят отопление. Насос уже поменяли, теперь нужно настроить подачу тепла так, чтобы здание равномерно прогревалось.

Кровельщики пока ремонтируют беседки на территории. Потом поменяют крышу на самом садике. А в финале здание выкрасят в яркий цвет.

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