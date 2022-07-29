План киевского режима по «водной блокаде» провалился

Спасительную «артерию» построили быстрее, чем планировалось.

Завершен один из главных проектов последних месяцев - в ДНР построили водовод, соединивший разбитый и практически брошенный Украиной канал Северский Донец - Донбасс с крупным Ханженковским водохранилищем, вмещающем около 15 миллионов кубов воды.

Построили быстрее, чем планировали

Напомним, что еще в конце февраля ВСУ целенаправленно обстреляли канал: фильтровальная и насосные станции были обесточены, поступление воды по каналу в сторону Донецка свелось до минимума. Украинскую сторону не смутило, что это единственный источник питьевой воды для Донецкой области. Но Россия своих не бросает: она взялась исправить ситуацию, найдя другой способ пополнения канала. Ведь речь идет о выживании ни в чем не повинных людей.

- ВСУ постарались устроить водную блокаду, которая по своему воздействию на гражданское население имела бы гораздо более серьезные последствия, чем в Крыму, - рассказал глава ДНР Денис Пушилин. - Новый водовод, построенный с помощью России, - один из элементов противодействия «водному терроризму».

По словам председателя правительства ДНР Виталия Хоценко, который вместе с Пушилиным торжественно запускал новый водовод, спасительную «артерию» построили быстрее, чем планировалось. Срок сдачи был назначен на конец лета, но водовод заработал уже в июле.

Теперь благодаря рукотворной «реке» в канал Северский Донец - Донбасс, который пока находится под контролем Украины, в сутки поступает порядка 70 тысяч кубометров воды. Полностью проблему нехватки воды в ДНР это не решит, но хотя бы даст возможность обеспечить жителей по графику.

Как рассказал руководитель российской Военно-строительной компании Александр Фомин, были запущены четыре нитки трубопровода протяженностью 21 км каждая. В нем свыше 70 технических колодцев, вырытых с нуля. Строители собрали более 8 тысяч стыков, работая круглые сутки под охраной МЧС.

- Когда республика будет освобождена в конституционных границах, мы сможем говорить уже о полноценном обеспечении ее жителей водой, - отметил Денис Пушилин.

Так выглядят запасы воды в квартирах дончан.

К слову, это не первая «артерия», построенная после перекрытия канала Северский Донец - Донбасс. Первый трубопровод, с помощью которого удалось хотя бы временно решить проблему с питьевой водой в Макеевке, Горловке, Ясиноватой и Донецке, был проложен в начале лета силами МЧС ДНР и горняков шахты «Ждановская». Его длина около 2 км, и по нему ежесуточно поступает в канал примерно 15 тысяч кубометров воды из водохранилища. После строительства трубопровода - хоть оно и было вынужденной мерой, дончане уже ощутили некоторое улучшение ситуации с водой. Пусть один раз в несколько дней и ненадолго, но напора даже иногда хватало, чтобы доставить воду до верхних этажей многоэтажек.

Еще один водовод сейчас помогает строить «Мосводоканал». Он даст до 35 тысяч кубометров воды в сутки. Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий отметил, что вскоре подавать воду горожанам получится чаще, чем раз в 2 - 3 дня. В целом, когда все планы будут воплощены в жизнь, суммарно со всех водоводов в канал будет поступать до 200 тысяч кубометров воды в сутки.

В очередях обсуждают новый водовод

Как выживать в такой ситуации, «Комсомолке» рассказал донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. Он живет в прифронтовом районе и с марта находится в режиме жесткого дефицита воды.

Политолог Дмитрий Кузьменко.

- Самое главное, за суетой по работе не забыть, в какой день будет вода. До верхних этажей она достает не всегда, так что набирать приходится из крана у подвала. Для этого нужно связаться с соседями и записаться в очередь подъезда. Чужих в очереди пускают крайне неохотно. За пару часов до подачи воды очередь уже формируется, так что нужно проверить свое место. Воду подают после шести тонкой струйкой, поэтому жители следят, чтобы каждый набрал не более 20 литров.

Нужно отнести ее наверх, спуститься вниз, снова занять место в очереди и набрать 20 литров. За вечер процесс повторяется 3 - 4 раза, и ты рад уже тому, что обошлось без криков и скандалов.

По словам Кузьменко, на рабочем месте у него ситуация получше. Воду в офис привозят централизованно.

- Запуск канала Северский Донец - Донбасс люди ждут с огромным нетерпением, - подчеркнул политолог. - Да, власти завозят техническую и питьевую воду автомобилями бесплатно, но ее разбирают пенсионеры и безработные в считаные минуты. Сейчас по 5 литров питьевой воды в руки выдают в школах. Нужно предъявить паспорт и постоять в очереди. Дончане проявили сплоченность в этом вопросе. В соцсетях приглашают бесплатно набрать воду хозяева колодцев. Некоторые семьи сами подвозят воду к жилым кварталам и раздают людям.

- Если бы не помощь России, мы бы уже загнулись без воды, - подтвердила дончанка Екатерина Шубина. - Боялись, что в жару возникнут разные инфекции. Но строители - настоящие герои. В очереди за водой только и обсуждают новый водовод. Миллионный город не взяли блокадой. Поэтому от всего сердца огромное спасибо!