Уж лучше мы к вам

Магаданская область помогает Ждановке подготовить детсады и школу к началу учебного года.

Автомобильный парк коммунальных предприятий городов республики пополняется. Спасибо, помогает Россия. Особенно те регионы, которые взяли шефство над конкретными городами и районами Донбасса.

Так, в подшефную ей Ждановку с самой Колымы недавно приехала коммунальная техника. Пять спецмашин были куплены на деньги, собранные в Магадане. Сейчас они уже трудятся на улицах. Вся техника перешла на баланс городского коммунального предприятия «Свитанок».

- В позапрошлом году минстрой республики выделил нам новую мусорную машину, бывший в употреблении трактор, комбинированную дорожную машину и вышку. Это единственная на сегодня работающая техника в городе. Поэтому поступление новых машин для нас - настоящий праздник. Спасибо Магаданской области за поддержку, - сказал мэр Ждановки Сергей Литвинов.

Всего Магаданская область закупит для Ждановки 12 специальных авто. Среди них - каналопромывочная машина, колесный экскаватор, бульдозер, агрегат для ремонта оборудования и станков-качалок, дорожная краевая косилка, мобильная мастерская технической помощи на шасси ГАЗ, а также автокран «Клинцы».

Но этим помощь не ограничится. Совсем недавно власти Колымы прислали в Ждановку оборудование для Центральной больницы - высокочастотный настенный рентгеновский аппарат, стоматологические установки, стиральные машинки, холодильники и многое другое. Для врачей и жителей это грандиозное событие: теперь спектр медицинских услуг в городе расширится.

- Мы даже не верили, что это чудо случится. Магаданская область закрыла все потребности, которые были у больницы, - улыбается главврач городской больницы Ждановки Сергей Фомин.

Без внимания магаданских шефов не остаются школы и садики. В зданиях делают ремонты. В Ждановку практически ежедневно поступают строительные материалы из Магаданской области. По информации городской администрации, до конца июля сюда должны привезти окна для замены в трех детских садах. Также строители заменят там входные группы и уличные павильоны.

В одном из детских садиков - «Уголек» - раньше никогда не было капитального ремонта. Окна в нем обветшали, музыкальный и актовый залы, а также бассейн из-за отсутствия вложений давно закрыты. Однако теперь и у «Уголька» начинается вторая жизнь. Строители уже приступили здесь к кровельным работам.

Капитальный ремонт крыши начат и в школе № 2.

- На душе становится тепло, когда мы видим то, как быстро российские строители приступили к делу. Все мои знакомые, все окружение, все мы - даже представить не могли, что нам будут так помогать. Огромное спасибо всей России, людям, которые пришли на помощь, - говорит мама дошкольницы Светлана Данилюк.