Муж больной раком Анастасии Заворотнюк пропал

Чернышев, как известно, тратит миллионы на спасение жизни любимой женщины Фото: Мила СТРИЖ

Анастасия Заворотнюк более трех лет борется с раком мозга. Все это время с актрисой находятся ее близкие - муж, трое детей и старенькая мама. Все финансовые расходы по лечению артистки и содержанию большой семьи взял на себя третий супруг тяжелобольной знаменитости Петр Чернышев. Фигурист до недавнего времени выходил на лед в шоу, получая большие деньги. Однако вот уже полгода о спортсмене ничего не слышно. Он пропал.

Петр Чернышев впервые за много лет пропустил гастроли шоу Татьяны Навки в Сочи. В ледовых шоу "Аленький цветочек" и "Лебединое озеро" фигурист исполнял главные роли. Поклонники Анастасии Заворотнюк, не найдя в списках звезд-участников спектакля фамилию спортсмена, увидели в этом дурной знак.

Общественность не исключает, что фигурист отказался от гастролей. Якобы такое решение он принял в связи с резким ухудшением состояния больной раком жены.

Заворотнюк с 2018 года перенесла несколько операций, прошла курсы лучевой и химиотерапии. Сейчас ее лечат экспериментальным лекарством, которое продлило ей жизнь на несколько лет.

Недавно сплетники пустили слух о том, что препараты, которые принимала больная раком актриса, якобы перестали ей помогать. Мол, состояние Заворотнюк могло стать критическим.

Чернышев, как известно, тратит миллионы на спасение жизни любимой женщины. Последний раз Петра видели на публике зимой. После этого он пропал.