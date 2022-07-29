У херсонских боксеров теперь собственная федерация

Федерация будет заниматься организацией соревнований, в том числе детских.

На Херсонщине произошло значимое для всей спортивной жизни региона событие. 12 июля в городе Таврийске, расположенном под Каховкой, силами активистов и неравнодушных жителей была создана областная Федерация бокса.

- Теперь у боксеров Херсонской области появилась возможность принимать участие в общероссийских турнирах и соревнованиях, а также проявить себя на Олимпиаде, - прокомментировали в администрации Херсонской области.

Федерация будет заниматься организацией соревнований, в том числе детских.

- Самое главное, чтобы было финансирование, чтобы дети ездили по всей стране - теперь она у нас большая, потому что при Украине детей можно было вывозить на турниры только за родительский счет, - говорит глава федерации Игорь Бондаренко.

ОТ ПАРУСНОГО СПОРТА ДО КАРТИНГА

К сожалению, при киевском режиме в Каховке мало внимания уделялось развитию детского спорта. Нужный будущим чемпионам инвентарь не обновлялся десятилетиями. В городе, расположенном на берегу Днепра, даже не было оборудованного пляжа, на котором бы было безопасно купаться. Естественно, это не способствовало развитию водных видов спорта.

Но, несмотря на эти трудности, спортивная жизнь в городе не приостанавливалась никогда, рассказала начальник отдела образования, культуры, спорта и семьи администрации Каховки Ирина Махнева.

Она добавила, что с началом летнего сезона соревнований стало больше и даже открываются новые секции.

- Ко мне обратились люди, желающие начать тренировки в парусном спорте. Сейчас ожидаем лодки из Энергодара. Все это для детей бесплатно. Администрация выделила деньги на оплату тренера, - рассказала Ирина Махнева.

В ближайшее время в Каховке планируют организовать секцию картинга. Сейчас местная администрация решает вопрос с приобретением техники.

Ирина Махнева добавила, что некоторые тренеры после начала специальной военной операции на территории Украины уехали из региона. Но им на смену пришли другие специалисты.

- Ко мне приходят энтузиасты своего дела, готовые заниматься с детьми. Например, целая семья боксеров - мама, папа и сын. Хотя они не из нашего города. Радует, что люди потянулись, - отметила Ирина Махнева.

КСТАТИ

В Каховке продолжается набор в спортивные секции и отделения городской детско-юношеской спортивной школы. В настоящее время в ДЮСШ функционирует семь секций: баскетбол, легкая атлетика, плавание на байдарках и академической лодке, футбол, теннис, карате шотокан и бокс.

Сейчас в секциях занимается 127 детей. Как уточнили в администрации Каховки, тренировки проводятся бесплатно. ДЮСШ, расположенный по адресу: ул. Луначарского, 6а, приглашает на тренировки всех желающих детей.