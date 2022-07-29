Жители Мариуполя теперь могут пользоваться круглосуточным банкоматом

Первый уличный круглосуточный банкомат Центрального республиканского банка (ЦРБ) появился в Мариуполе после освобождения города от украинских войск. По словам мэра города Константина Иващенко, появление на улице аппарата - очень важное событие для жителей. Ведь в рабочее время не все успевают заскочить в банк. А снять деньги со счета или положить туда порой бывает очень нужно.

- Я работаю целый день в больнице на полторы ставки. Да еще ночные дежурства. Зарплата мне приходит на карточку ЦРБ - и как мне ее снять? Теперь есть круглосуточный банкомат, и будет легче, - радуется мариупольский терапевт Светлана Харченко.

Банкомат находится возле здания банка по адресу: проспект Ленина, 85А. Ориентир - Дом связи. Само отделение работает с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.

Здесь можно открыть счет для физического или юридического лица, завести пенсионную или платежную карту. Предприятия могут подключиться к зарплатно-карточному проекту. Также здесь можно обменять валюту по установленному государством курсу.

Кстати, ранее уличные банкоматы также были установлены в Волновахе, Мангуше и Володарском.