В Израиле нашли способ справиться с шумными водителями

Вскоре станет ясно, сделало ли внедрение новинки городские улицы тише Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Тель-Авива в ближайшее время начнут установку на городских улицах системы измерения шума под названием Noisekeeper, которая займется отслеживанием автомобилей, водители которых любят нажать на клаксон.

Планируется, что первые пару месяцев систему будут тестировать, проверяя ее чувствительность и безошибочность, а в дальнейшем ей доверят выписывать нарушителям тишины штрафы. За удовольствие «побибикать» в присутствии Noisekeeper водителю придется выложить 250 шекелей (4220 рублей).

Как система будет идентифицировать звук гудка с конкретным автомобилем при высокой плотности движения – пока не очень понятно.

Израильские СМИ отмечают, что инфраструктура для установки Noisekeeper была подготовлена уже несколько месяцев назад, но глобальный дефицит чипов помешал своевременному внедрению системы.

Вскоре станет ясно, сделало ли внедрение новинки городские улицы тише и не придется ли израильским водителям оплачивать чужие штрафы. Если система зарекомендует себя хорошо, после тестирования в Тель-Авиве ее планируют распространить на другие крупные города страны.