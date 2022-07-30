«Аферист из Tinder» Саймон Леваев собирается участвовать в выборах в Израиле

Шимон Иегуда Хают знакомился с женщинами, представляясь сыном «алмазного короля» Льва Леваева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Израильский мошенник Саймон Леваев, который благодаря документальному фильму Netflix стал известен как «аферист из Tinder», заявил о своем намерении создать политическую партию и, возможно, поучаствовать в выборах в Кнессет.

– Следующее направление, о котором я думаю, – это политика. У меня есть голоса молодежи и заключенных, я полагаю, что и религиозных евреев тоже. Посмотрим, – заявил Леваев изданию Maco.

Также он сообщил, что заказал социологический опрос, чтобы понять, пройдет ли он процентный барьер, который в последнее время при выборах в израильский парламент крайне невысок – всего лишь 2%.

О направленности будущей партии или ее принципах Леваев распространяться не стал. Впрочем, и так понятно, что мошеннику нет великой разницы, на какой стороне политического поля расположится новая сила – был бы доход.

Саймон Леваев известен тем, что знакомился с женщинами, представляясь сыном «алмазного короля» Льва Леваева, а затем выманивал у доверчивых жертв крупные суммы денег под предлогом того, что попал в тяжелую ситуацию и нуждается в срочном спасении. «Спасали» мошенника долго. Аж до тех пор, пока одна из обманутых им девушек не решилась вынести сор из избы и заявить на него в полицию.

Леваева поймали в 2019 году в Греции и выслали на родину. Израильский суд приговорил его к штрафу и 15 месяцам тюремного заключения. Однако отсидеть мошеннику не пришлось и полугода – спасла пандемия.

И вот теперь Саймон Леваев, урожденный Шимон Иегуда Хают, решил стать политическим деятелем.