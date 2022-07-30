Пустышка, палец, ручка во рту: как детские привычки влияют на проблемы со взрослыми зубами

Неправильные привычки детства могут аукнуться в будущем Фото: Алексей ФОКИН

«Не соси палец!», «Не грызи ручку!», «Сиди прямо!», «Не ешь много конфеты, а то испортишь зубы и к стоматологу пойдешь!» - это классика борьбы родителей за светлое стоматологическое будущее детей. В целом, все эти наставления (за исключением угроз карательной стоматологией) вполне разумны.

Как неправильные привычки детства влияют на состояние зубов во взрослом возрасте – рассказывает Елена Геворкян, главврач столичной стоматологической клиники, стоматолог-ортопед, нейромышечный стоматолог (гнатолог), терапевт.

СЛАДКОЕ ЗЛО

Этот пункт просто невозможно пропустить – увы, именно любовь к сладкому является спонсором регулярного лечения кариеса и в детском, и во взрослом возрасте. Кроме того, сахара входят в состав не только конфет и тортов – их можно обнаружить в соусах, консервах, полуфабрикатах, снеках и т.д. Ведь сахар – природный усилитель вкуса, и производители пищевой продукции активно используют его для улучшения вкусовых качеств пищи.

Почему сахар разрушает зубы? Все просто: сахара – это простые углеводы, и при попадании в полость рта они тут же начинают расщепляться, не дожидаясь, пока мы отправим их в желудок. Чем активнее идет расщепление сахара – тем выше кислотность, т.е. нарушается тот самый кислотно-щелочной баланс, о котором мы все помним еще по рекламе жвачки.

Этот процесс приводит к двум последствиям. Первое – формируется отличная питательная среда для кариесогенных бактерий. Второе – повышенная кислотность разрушает эмаль. Сначала она становится шероховатой, из-за чего на ней скапливается больше налета. А он тоже является пищей для бактерий и способствует уничтожению эмали (замкнутый круг, да).

Затем появляются пятна – меловые, беловатые, или темные. Если и тут не предпринять мер, то пятна превратится в полости. И вот он – кариес во всей своей неприглядной красе. А потом анестезия, бормашинка, пломба…

Что делать?

Проще всего – не есть сахар. Человеческий организм, кстати, не приспособлен к получению такого количества сахара, какое мы употребляем сейчас. И страдают не только зубы, но и талия: из-за лишних кило появляются проблемы с кожей, ЖКТ и инсулином... И привет, диабет.

Так что чем меньше сладкого с младых ногтей – тем лучше.

ПУСТЫШКИ У МЛАДЕНЦЕВ

Сначала ничего плохого в этом нет – сосание пустышки до 1,5 лет допустимо при искусственном вскармливании, поскольку у ребенка, что естественно, повышен сосательный рефлекс. Мама не может обеспечить его полноценное возмещение при отсутствии лактации. Сосание успокаивает ребенка, снижает перистальтику кишечника.

Как рекомендует ВОЗ, на грудном вскармливании не стоит использовать пустышки, но можно применять их при искусственном. Пустышки должны быть только ортопедической формы, обязательно строгое соблюдение стерилизации, чтобы не занести инфекцию.

Но когда возраст ребенка переходит границу в 1,5-2 года, использование пустышки приводит, во-первых, к психологическим проблемам: родителям нужно научиться справляться с желанием ребенка сосать пустышку, отвлекать его и т.д. Это нелегко, некоторым кажется, что проще оставить ребенка с пустышкой.

Но помимо психологических трудностей, возникает и риск неправильного формирования глотания, дефектов прикуса – например, открытого, при котором наблюдается отсутствие смыкания передних центральных зубов, т.е. между ними есть щель. Также сосание пустышки может стать причиной дистализации нижней челюсти (искривление, смещение зубов), которое возникает, когда верхняя челюсть развивается более активно.

Наконец, задержавшаяся во рту ребенка пустышка может привести к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, прокладыванию языка между зубами и логопедическим проблемам.

Что делать?

Исключать пустышку нужно постепенно к 1,5-2 годам.

СОСЕМ ПАЛЬЦЫ, ГРЫЗЕМ РУЧКИ

Иногда, даже если в младенчестве не было пустышки, ребенок начинает сосать пальцы или предметы, а это также влияет на деформацию прикуса. Частенько вместе с грязными руками заносится инфекция. Это приводит к стоматитам (язвочкам на деснах), герпетической инфекции, инфекции дыхательных путей.

Нарушения и деформации прикуса ведут к постоянному дыханию ртом, разрастанию аденоидов. Для облегчения дыхания и глотания ребенок вытягивает голову вперед, что вызывает сутулость, искривления позвоночника. То есть обеспечивает себе целый букет проблем, а не только плохие зубы.

К школьному возрасту эта привычка может перейти в стремление грызть ручки и карандаши, пальцы, волосы, дужки очков. Она остается и у многих взрослых. И вызывает клиновидные дефекты эмали (зуб стачивается как клык), трещины, сколы.

Что делать?

Обратиться к психологу. Причиной такого поведения может стать постоянный сильный стресс. Помните – здоровье важнее занятий в школе, и психологическому комфорту ребенка необходимо обязательно уделять внимание.

СУТУЛОСТЬ (ИЗБЫТОЧНЫЙ КИФОЗ)

Сутулость – привычка многих взрослых родом из детства. Кто-то стесняется высокого роста, у кого-то были неправильной высоты стул и стол для занятий (например, учеба за кухонным столом).

Кифоз приводит к неправильному распределению нагрузок на все отделы позвоночника, нарушению осанки, износу связок и дисков опорно-двигательного аппарата и может стать причиной раннего развития деформаций позвоночника, и как следствие – сильных болей. Искривления позвоночника ведут к нарушению походки, болям в ногах, плоскостопию. А еще – к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом, что негативно сказывается на здоровье зубочелюстной системы. Боли в голове и шее, щелчки в челюсти, головокружения, бессонница, шум в ушах, апноэ – неполный список всех тех проблем, которые вызывает дисфункция височно-нижнечелюстного сустава.

Что делать?

Стараться следить за ребенком: правильная обувь, обустроенное для занятий место, физкультура (хотя бы утренняя зарядка) – все это важно для сохранения красивой и здоровой осанки. В целом же, чтобы сберечь здоровье зубов нужно соблюдение индивидуальной гигиены (личные щетки и собственная зубная паста), раннее отучение от пустышек, рациональное питание. Важны и занятия с логопедом, и своевременные консультации с врачом-ортодонтом – они являются одновременно и профилактикой, и лечением проблем на ранних стадиях.

Для лечения взрослого пациента с кифозом нередко требуется привлечение гнатолога (стоматолог, который занимается проблемами височно-челюстного сустава при неправильно прикусе, щелчках в челюсти и пр.), остеопата, ортодонта, ортопеда и других специалистов смежных специальностей.