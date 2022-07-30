Кроме ковида осенью к нам может прийти жестокий грипп

Два года антиковидные меры не давали гриппу поднять голову Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мало нам коронавируса, который семимильными шагами идет к подъему новой волны, так еще и грипп на пороге.

Как показывает опыт Австралии (а у них эпидсезон по гриппу всегда начинается раньше, чем в России), в этом году на нас может рухнуть куда больше гриппоподобных заболеваний, чем в прошлом году. Например, в Австралии этот показатель был самым высоким за последние пять лет.

Два года антиковидные меры (те же маски, серьезные обработки помещений) не давали гриппу поднять голову. Но мало кто вакцинировался от гриппа в прошлом году, что тоже сняло коллективный иммунитет Так что грипп может быть тяжелым, особенно у детей моложе 16 лет (их доля среди госпитализированных почти 60 процентов). А хуже всего, есть тенденция к двойному удару — ковид и грипп одновременно поражают группы риска (дети, пожилые, люди со скомпрометированным иммунитетом).

- Хуже того, у нас буквально мультидемия, - говорит эксперт по инфекционным заболеваниям Сиднейского университета профессор Роберт Буй. - То есть рядом с гриппом и коронавирусом идут и другие вирусные инфекции: тут и парагрипп, и респираторно-синцитиальный вирус, и аденовирус… Их много. И с очень тяжелым течением.

Еще в мае ученые Сиднейского университета предупреждали власти, что из-за пандемии привычные вирусы тоже мутировали, стали «злее» и частично изменили схему распространения. Например, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) который циркулирует зимой, внезапно нагрянул летом...

В общем, осенне-зимний вирусный сезон обещает быть и в России весьма неприятным. Так что нам всем осенью просто необходима еще и вакцинация против гриппа, ведь она доказано защищает от тяжелого течения болезни и осложнений.