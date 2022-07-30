В России опять появились челноки: Что везут из Европы «новые коробейники» и сколько они зарабатывают

Огромные клетчатые сумки - символ челноков 90-х. Нынешние частники-импортеры совсем другие Фото: Виктория ДУДИНА

МЫ ВЕЗЕМ В СТОКГОЛЬМ КОТА

С «русским шведом» Русланом меня свел хороший знакомый, добывающий деньги из интернета. Когда американцы отключили Россию от какой-то очередной интернет -платформы, знакомый решил поработать не из Турции и Грузии, куда рванули братья по компьютерному разуму, а из Стокгольма. Дело пошло. Единственное, чего не хватало для полного комфорта, это оставленного в России рыжего кота.

Недолгие поиски в шведском интернете и вывели на Руслана. Бывший российский дальнобойщик уже лет двадцать живет в Швеции и челночит между Стокгольмом и Питером на собственном минивэне. И вскоре ошалелый котяра уже таращил глаза в шведской столице — переброска через две границы (популярный паром из Питера в Стокгольм сейчас не ходит, так что путь из России в Швецию лежит через Финляндию) обошлась его хозяину в 250 евро, гораздо дешевле, чем было бы съездить за котом самому.

- Обратные рейсы - это всю дорогу то порожняк, то ностальгия, - усмехается Руслан. - Коты, конечно, не каждый день. А так в основном, заказы от пожилых людей, выходцев из России. Просят привезти таблетки, микстуры и мази, которые помнят с советских времен, считают, что они помогают лучше всякого «Байера». Еще заказывают гречку, семечки, зефир, конфеты, которые со времен СССР выпускаются. Раньше водку часто заказывали, но сейчас шведы и финны запретили ввозить к себе напитки крепче 22 градусов.

В общем обратный рейс — это не про бизнес. Другое дело — грузы из Швеции и Финляндии в Россию, они и дают основной заработок. Кстати, небольшой по тамошним меркам — хорошо, если тысячи две евро выходит в месяц.

- Швеция довольно дорогая страна, но люди просят привезти товары, которых в России не найти, - рассказывает Руслан. - После начала пандемии заказов стало намного больше, а после введения санкций - еще больше. Покупают моторные масла, запчасти для дорогих автомобилей. Часто стали заказывать хоккейную форму и коньки, амуницию для верховой езды — седла, сбрую, каски. Это дорогие вещи, но сейчас курс евро упал, так что есть смысл покупать.

ЧЕЛНОЧНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Вопрос — как расплачиваться. Переводить валюту из России в Европу проблематично. В интернете можно найти рецепты, как эту проблему решить, но классические челноки, которые сами возят товар, такими премудростями не заморачиваются.

- Мне российский заказчик переводит рубли на сберовскую карту по курсу Форекса на день оплаты, - рассказывает Руслан. - 30 процентов предоплата, остальное - при получении товара.

Рубли нужны не только для покупки ностальгических товаров. Есть у перевозчика и поручения от живущих в Швеции россиян. Он высылает рубли их родственникам, а «новые шведы» платят ему в кронах. Очень удобно - сам себе банк с двумя валютами.

За свои услуги Руслан берет 10% от стоимости товара. По-божески, некоторые его коллеги — до 15%. А есть еще любители брать скрытый процент — это когда назначают свой «специальный» курс: рубля на два выше, чем самый дорогой курс покупки валюты в обменниках.

Следующая составляющая в оплате — доставка до Питера.

- Дизельное топливо очень подорожало - 2,5 евро за литр, - как бы оправдывается собеседник.

Но расчет ведется не с пробега, а с веса товара.

- У меня минимум - 30 евро, - делится Руслан. - Это за легкие пакеты - документы или какие-то личные вещи. Если груз потяжелее, то 6 евро за кг. А если товары хоть и легкие, но дорогие, за них больше беру — например, ноутбук или мобильник. Но сейчас их возить нельзя — непонятные времена наступили.

НА ГРАНИЦЕ ФИННЫ ХОДЯТ ХМУРО

Непонятные времена — это седьмой пакет санкций. Раньше челноки нарадоваться не могли на финских пограничников.

- Проверяли выборочно, спокойно, - вспоминает Руслан. - А наши наоборот — каждую машину, каждый сантиметр. А еще у наших то компьютер зависнет, то еще что-то — только время теряешь...

Буквально на днях настроения у перевозчиков изменились.

- Финны как с цепи сорвались — лютуют на границе, раньше такого не было, - поделился другой работающий на этом направлении челнок, Василий.

В его ассортименте помимо моторных масел конструкторы Лего, коллекционные куклы Rainbow, БОШевская бытовая техника, газонокосилки, печи для саун и конечно же мебель Икеа. Наши люди отвыкать от нее не намерены. Несколько шкафов в разобранном виде легко помещаются в кузов фургончика.

- Ничего везти нельзя, - продолжает перевозчик. - Ввели новые правила — компьютеры и телефоны должны быть не дороже 350 евро, какие-то предметы роскоши придумали — если вещь дороже 750 евро, то могут конфисковать. А весь груз не должен превышать по цене 1000 евро. Непонятно, как они будут выживать — вся торговля в приграничных городах встанет, она же только на русских там и держалась. Магазины закроются, людям не на что будет жить, они уедут вглубь страны и оголят территорию. Конечно, финские власти на это не пойдут.

Без умения строить политэкономические прогнозы челноку никак.

- По моим данным, финны немного посвирепствуют, а потом будут просто закрывать глаза на содержимое грузов в Россию, - оптимистично предполагает перевозчик. - Так что я на неделю-другую возьму паузу, а потом видно будет.

Впрочем, есть возможность обойти строгих пограничников.

- Надо вытащить ноутбук или мобильный телефон из коробки — чтобы он выглядел как бэушный, тогда европейские пограничники ничего не скажут, - посоветовала мне сотрудница петербургского турагентства, организующего однодневные шоп-туры из Питера в Финляндию.

Самому таким путем затовариться, конечно, можно. Но бизнеса из этого не слепишь — мало найдется охотников покупать за полную цену товар с нарушенной упаковкой.

АЙФОН ЗА 80, НО ВЧЕРА

Выгодно ли пользоваться услугами челноков — тут у каждого свой опыт.

- Я жене на день рождения купил через такого челнока Айфон-13, самый навороченный, - поделился москвич Петр Смирнов. - На Apple-store он тогда где-то 150 тысяч рублей стоил, а мне с доставкой из Лондона обошелся в 80 тысяч. Перевел человеку полностью деньги в рублях на российскую карту — и через два дня телефон мне подвезли прямо к работе. В коробочке, с чеком, с гарантией. Я забил на сайте Apple серийный номер, высветилось, что он еще не активирован. А до этого через того же человека я сыну купил тоже «тринадцатый», но попроще — за 60 тысяч.

Пете повезло. Он успел приобрести мобильник до принятия пресловутого седьмого пакета. Молодцы и те, кто успел отхватить в Европе ноутбук. Заполонившие наши интернет-магазины модели без русских букв на клавиатуре, по воду которых защитники прав покупателей уже начинают бить в набат, это и есть продукты параллельного и челночного импорта. На самом деле, это не беда: в настройках можно найти русскоязычную раскладку, а правильные буквы можно наклеить на клавиши (специальный набор стоит 200 руб.) или выгравировать (от 700 руб.).

Сейчас, похоже, лавочка закрылась. Электронику из недружественных стран уже не везут. А как же параллельный импорт через третьи страны? На Авито полно объявлений о том, что знающие люди помогут с покупкой американских и европейских товаров через Казахстан. Звоню по указанным номерам. Увы, иллюзии. Где-то говорят, что доставка из «твердовалютных» стран временно приостановлена, где-то откровенно признаются, что с учетом окольной логистики цена будет невыгодной.

- А вы на наших казахстанских сайтах подберите товар, у нас все есть, - предлагает очередной собеседник из Алматы.

Захожу — цены на те же мобильники даже в магазинах выше, чем в России. А еще за доставку платить — слишком дорого выходит. Вот вам и параллельный импорт.

Но и в Европе подобрать выгодный товар непросто. Задумал я прикупить зимнюю резину. В России на сайте Nokian комплект нужных мне шин стоит 64,6 тыс руб. (финское производство, досанкционные поставки). В Финляндии нашел на десятку дешевле. Но перевозчик Вася просит за доставку из приграничной Лаппееранты (оттуда до Санкт-Петербурга 170 км) аж 300 евро — почти 20 тыс. руб., что делает мою затею невыгодной.

Впрочем, сейчас шины тоже везти в Россию нельзя — санкции.

Не оправдали надежд и США. Смотрю, почем там товары модной фирмы Tommy Hilfiger, тоже объявившей об уходе из России. Оказывается, ничуть не дешевле, чем в наших магазинах, распродающих остатки этого бренда.

НЕ ТРУСЫ, А ЗОЛОТАЯ ЖИЛА!

Относительно неплохие цены оказались в Германии.

- Раз в месяц шлю посылки своим в Москву и на Урал - примерно на 200 евро, - рассказал kp.ru бывший пермский оперуполномоченный Михаил Гилев, сейчас он работает электриком на крупном немецком предприятии. - Денег, конечно, с родни не беру. Шлю, в основном, кофе, какао, шоколад, конфеты, нутеллу для детей, другие сладости. Очень довольны. Пишут, что намного вкуснее, чем в России, хоть упаковки на вид такие же. Особенно отмечают кофе, какао и растворимый цикорий. А из вещей - джинсы, полотенца, постельное белье, носки, кроссовки... Кофеварками всю родню снабдил.

С учетом упавшего евро Михаил вполне мог бы организовать прибыльный бизнес. Например, кофе Dallmayr (мне он тоже нравится) в Германии по акции стоит 5 евро (меньше 350 руб.) за полукилограммовую пачку, а у нас дешевле чем за тысячу, не найти. Кроссовки «адидас» - 50-70 евро, у нас они в 2 раза дороже, а скоро вообще не будет: фирма покидает Россию.

Больше всего поражает разница в ценах на мужские, пардон, труселя. По словам бывшего опера, набор из 5 штук фирмы Livergay (не хай-класс, но вполне прилично) по акции отдают всего за 7 евро. Одна пара выходит где-то за 70 руб! А на родных просторах самые дешевые трусы этой марки я нашел за 420 руб. Вот где золотая жила!

Еще одна точка выгоды — продукты.

- Есть у меня любимый магазинчик в Питере — я там всегда покупаю финские продукты: колбасу, сыр, - поделилась с «Комсомолкой» демограф Наталья Чистякова. - Оказалось, что возят этот товар из Эстонии — так, говорят, дешевле и спокойнее. Причем на прилавке финских товаров нет. Но постоянные покупатели, кто в курсе, просто спрашивают и продавцы выносят, что нужно, из подсобки.

Из еды ходовой товар - икра. 400-граммовая баночка свежезасоленной форелевой идет на Авито за 1500-1700 руб.

- А в приграничных финских магазинах она стоит 16-18 евро, - рассказала сотрудница компании по организации автобусных шоп-туров. - Разрешается провозить до 3 баночек одного наименования — то есть три 100-граммовые баночки, три 400-граммовые... Главное, помнить, что общий вес покупок должен быть не выше 31 кг, из них еды - только на 5 кг. Пожилые люди, у которых есть виза или вид на жительство в Финляндии, регулярно катаются за покупками - все ж прибавка к пенсии.

НЫНЕШНИЕ - НЕ ЧЕТА ДЕВЯНОСТЫМ

О том, что челночный бизнес будет развиваться, Центробанк предупреждал еще в апреле. Однако, похоже, точными цифрами не владеет ни одно ведомство. Если оценивать «чисто на глаз», то объявлений о доставке товаров из-за рубежа с каждым днем все больше. Но если откровенно поговорить с теми, кто возит товары через границу, понимаешь, что они пока незаметны на рынке. В отличие от челноков 90-х.

Те пытались предугадать массовый спрос, завозили товар партиями в памятных клетчатых сумках размером с полуторку, имели свои торговые точки либо сдавали товар в магазины. Срывали хороший куш, как это было, например, у тех, кто начинал поставлять в Россию китайские пуховики. И дотла прогорали — как те, кто стал завозить эти же пуховики, когда в них уже ходила вся страна.

Нынешний челнок не таков. Рисковать не собирается и действует строго под заказ.

- Пришлите нам ссылку на товар и деньги — мы все купим и пришлем вам, - так в общих чертах говорили мне все частники-импортеры.

Просьба посоветовать, какой продукт или товар купить за рубежом выгоднее, чем в России, вызывала раздражение.

- Мы не можем за вас решать, вы сначала сами определитесь, потом звоните! - сквозь зубы отвечали мне авторы объявлений.

Интересно, что не только частники, но и крупные логистические компании, которые сейчас берутся и за доставку товаров под заказ, не могут сориентировать российского покупателя, что ему выгодно заказать за границей, а что покупать в России.

Впрочем, навскидку можно назвать две такие группы: компьютеры с мобильниками и автозапчасти. Но с ними работают крупные автодилеры и поставщики цифровой техники - закупают в огромных количествах.

- С запчастями проблем нет и не будет, - рассказал kp.ru пресс-секретарь сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Кошляков. - Мы сами покупаем их у крупных дилеров и ставим на машины, которые ремонтируем — это быстрее и дешевле для клиента, чем если бы он сам покупал через челноков. Да мы и не будем устанавливать непонятно как попавшую к нам деталь — нам же потом отвечать, если что-то случится.

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА

А как же старые добрые комиссионки? Прикинувшись бывалым челноком, иду в известный «комок», популярный еще среди барыг эпохи позднего СССР — туда сдавали сдавали привезенные из-за границы вещи те, кто не хотел иметь дела с фарцовщиками.

- Могу привозить из-за границы брендовый дефицит, которого на прилавках уже не найти, - запускаю пробный шар.

- Нет, не надо! - в ужасе замахала руками хозяйка. - Вы посмотрите — мы завалены вещами. Какой дефицит? Люди несут и несут — у них в шкафах скопились тонны качественных товаров. Мы даже закроем приемку, некуда уже все это ставить. Правильно на ремень смотрите — крокодиловая кожа. Новенький, с биркой. В магазине такой стоит 30 тысяч рублей, а у нас 12 тысяч. И никто не берет. У всех все есть. Вот то же самое будет и с вашими заграничными товарами, когда вы их сдадите нам на реализацию. Разоритесь.

Так что, может и правы современные челноки, которые не претендуют на большой куш, а тихо, мирно и сравнительно честно доставляют ровно то, о чем их попросят.