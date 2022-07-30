Украина или обмен?

Хитрость Госсекретаря США Энтони Блинкена шита белыми нитками Фото: REUTERS

Ну очень интересный разговор произошел на днях между Госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым. За последние несколько месяцев это первые прямые, хоть и по телефону, переговоры между американской и российской сторонами. И они прошли по инициативе американской стороны.

Многие эксперты уже разложили по полочкам, что главной темой диалога была ситуация на Украине, а, дескать, к ней прилепили обсуждение освобождения каких-то непонятных "вась", про которых все уже и забыли. И Блинкен, грозно нахмуря очи (что по телефону не очень заметно), предупредил российского коллегу, что в случае "аннексии территорий Украины" США введут против России новые санкции. В ответ на что Сергей Викторович спокойно сообщил американцу, что спецоперации России будет доведена до конца, а все поставленные задачи будут выполнены.

В общем, это все и так известно и понятно. И Блинкен не мог не понимать, что его угрозы ничего не стоят, и про цели СМВО Россия устами очень ответственных и официальных лиц сообщает миру в ежедневном режиме нон-стоп.

А вот лично мне представляется, что главной темой разговора было как раз обсуждение обмена осужденных в России американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер, шпиона, пойманного с поличным и баскетболистки-наркоманки непонятно какой ориентации. Обмена на осужденного же в США гражданина России Виктора Бута. И вот почему.

У американцев при помощи того же Голливуда в реальной жизни, в первую очередь, в политике создан буквально культ возвращения американцев из вражеского плена. Еще со времен вьетнамской (или корейской войны) этот культ насаждался во многих фильмах. Полковник Брэддок в исполнении Чака Норриса освобождал невинных американцев из вьетнамских лагерей, то ж самое делал Сильвестр Сталлоне в роли Рэмбо в одной из лент. Если не удавалось прибытие героя домой из плена, то на Родину и семье путем всяческих ухищрений передавалась какая-то принадлежащая родственнику героя из плена вещь в память о нем. Как, например, возвращение часов отца героя Брюса Уиллиса ("Криминальное чтиво"), умершего во вьетнамском лагере и укрывание этих часов на протяжении 5 лет в плену в собственной заднице. Вот хоть так, хоть из …опы, но домой, к семье, на Родину. Можно, кстати, вспомнить, как в реальности, а не в кино торжественно встретили проведшего тоже 5 лет в плену во Вьетнаме Джона Маккейна, ставшего впоследствии сенатором США. И сам президент США публично жал ему руку, почтя это за честь, хотя Джон пел в плену, как вьетнамский соловей (если они там есть).

Это настоящий культ. И хорошо на самом деле для нации, что он есть, что бывших пленных там не подвергают остракизмы, а стараются сделать для них все возможное. Но сейчас речь не об этом, а о том, что при известии о каждом таком возвращении домохозяйки вытирают слезы умиления платочком, у суровых фермеров сжимаются кулаки, чтобы не выдать глубину переживаний, об этом судачат на всех углах, а рейтинг политиков, которые смогли обеспечить такое возвращение, взлетает, если не до небес, то на весьма большую высоту.

Для США, Вашингтона и лично Джозефа Байдена с его командой до Украины, как таковой дела нет никакого. То есть оно, конечно, есть (нагадить России в штаны для них святое дело), но лишь при условии, что собственные позиции президента и демократов не будут из-за этого ухудшаться. Получается, что целились в штаны России, а получилось в свои собственные в первую-то очередь. Ну и союзникам в Европе тоже досталось.

Что может спасти 2отца американской демократии" в этот момент. Украина импотентна и в политическом, и в военном (против России) отношениях, в Европе нарастает недовольство антироссийской политикой США и их верных европейских клевретов, в самой Америке народ начинает потихоньку буйствовать и протестовать. Это, безусловно, не так, как BLM с их погромами и плясками, но нынешние недовольные американцы выразят свое отношение не грабежами, а голосованием. На промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоятся в ноябре этого года. И по их результатам демократов-байденовцев, как свидетельствуют опросы, ждет разгром.

Что делать? Остается в качестве последней надежды, эдакого политического "вундерваффе" вытащить карту возвращения "американского героя". И не случайно именно сейчас и настолько публично. Блинкену еще неизвестно, удастся поменять или нет (хотя понятно, что Москва будет Бута вытаскивать, разве что постарается свести формулу обмена, предложенную США "2 американца на Бута", на более адекватную - "2 американца на Бута + еще 1-го гражданина РФ"), но заявку на перемогу надо делать уже сейчас, вселять надежды, раскручивать пиар-поддержку и т.д.

Именно поэтому Блинкен постарался сделать американское предложение максимально публичным. Если вспомним совсем недавний обмен Константина Ярошенко, то о нем объявили, когда уже все договоренности были достигнуты и оставалось только технически их реализовать. А в этой ситуации все идет наоборот. Бут своим обменом, вернее, те американцы, которых предлагают обменять на него, должен спасти и укрепить рейтинг Байдена и демократов. И в МИД России это прекрасно осознают.

- Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме "тихой дипломатии", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонных разговоров.

Ваша хитрость шита белыми нитками, мистер Блинкен.