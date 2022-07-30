На Украине запретили показывать на уличных табло курс доллара

Военные сводки от Украины теперь будут выглядеть так - мы добились важного успеха, но какого, где и когда, не скажем Фото: REUTERS

На Украине изобрели новый способ борьбы с реальностью и победы над ней. По сообщениям русофобствующего Телеграм-канала "Труха", ВСУ силами 53-й бригады и бойцов нацистского батальона "Айдар" "освободили" населенный пункт на Донецком направлении. Но напрасно вы будете искать его название в сводках. Как пишет "Труха", "точную дату деоккупации и название населенного пункта военные не разглашают. Однако отмечают, что в настоящее время оно полностью зачищено от российской орды".

Это же просто прекрасно! Добились важного успеха, но какого, где и когда, мы вам не скажем. Совсем как американцы, которые после катастрофы малазийского "Боинга" заявили, что у них есть доказательств того, что самолет сбили русские, но они никому их не покажут. Джентльменам принято верить на слово!

Так и тут. Такими "освободительными наступлениями" завтра можно уже всю сеть заполнить, к слову. И даже Херсон "освободить". Кстати, не раз уже пытались вбросить, что ВСУ уже ведут бои на его окраинах. Можно предположить, что название населенного пункта – это военная тайна, а не приводят его, чтобы русские не догадались о наступлении и его "освобождении", и что их оттуда выбили, а все зачистили. Ну, тут еще с грехом пополам. Все-таки Телеграм-канал спецпропаганды, который призван ездить по ушам и вешать на них лапшу.

Но вот вам вчерашнее сообщение Нацбанка Украины, который совершенно официально запретил небанковским обменным пунктам (это же какое у них там столетье на дворе -?!) на больших уличных табло информировать украинцев о валютных курсах покупки и продажи доллара и евро.

Поистине революционное решение, которое призвано устранить недовольство население девальвацией гривны, давно уже вышедшей за установленные Нацбанком рамки. Вместо 36 гривен с "копийками" за американский доллар банки уже дошли до курса 42 гривны за бакс, а небанковские обменники ставят курсы и того выше. В Запорожье, например, вчера в одном обменном пункте доллар продавали уже по 50 гривен. Тут у кого хочешь голова закружится. Вот Нацбанк и придумал, как "вылечить" это головокружение – убрать табло с курсами с улиц. Причем, сам же и признается в причинах, побудивших его на такое решение.

- Эта информация (о курсах обмена валют – прим. авт.) будет размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений. В то же время, небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается осуществлять информирование об установленных курсах купли и продажи иностранных валют вне касс учреждений и их структурных подразделений, привлекая к ним дополнительное чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами, - говорится в пресс-релизе Нацбанка Украины. Ибо нечего "привлекать чрезмерное внимание".

И теперь идет украинец по улице, и не отвлекается на всякого рода ненужную информацию, что может нарушить его душевное спокойствие. Надо еще запретить где бы то ни было обсуждать эти темы, чтобы получилось совсем как у тех трех обезьянок: "Ничего не вижу, ничего, не слышу, ничего не говорю".