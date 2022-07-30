Телешоу возвращаются: у Андрея Малахова – новая передача, а «Лучше всех» выйдет без Максима Галкина

У Андрея Малахова сейчас на ТВ два шоу выходного дня. С сентября начнется еще одно. Фото: кадр программы «Песни от всей души»

В новом телесезоне ожидается возвращение на экраны программ, которые последние несколько месяцев находились в отпуске. Запланирован ряд премьер. С конца февраля многие развлекательные передачи в эфире главных каналов страны заменили на актуальные аналитические, общественно-политические, новостные передачи. Известные телеведущие теперь оперативно рассказывают о текущей общественно-политической ситуации, новостей много, их обсуждают с экспертами. Традиционно с сентября у телевизионщиков начинается новый сезон. В этот раз осенью в эфир вернутся не все передачи на главных каналах. В то время как на развлекательных каналах перемен в вещании не было. Рассказываем о судьбе самых обсуждаемых в социальных сетях телепроектов.

Ток-шоу

Самые жаркие споры вызывают ток-шоу. Поэтому периодически блогеры призывают их закрыть: в ответ получают необходимое бурное обсуждение. Традиционно ток-шоу собирали не самые высокие, но приличные рейтинги телесмотрения. С конца февраля самые популярные ток-шоу «Пусть говорят» и «Прямой эфир» исчезли из эфира. «Пусть говорят» на Первый канал вернули – пока по субботам. Так вечером 30 июля в «Пусть говорят» к 85-летию Эдиты Пьехи покажут ее интервью, снятое еще несколько лет назад – до пандемии. До этого в «Пусть говорят» разоблачали внебрачных детей Александра Абдулова – из чего можно сделать вывод, что тематика программы осталась прежней.

«Прямой эфир» на канал «Россия» больше не вернется. Андрей Малахов с сентября планируется в будни с новым проектом - шоу «Малахов». Уже снято несколько выпусков передачи. Каким оно будет по тематике в конечном итоге решат в августе. «Концепция серьезно переработана. Вся команда вернется к работе с осени», - рассказали kp.ru коллеги звезды ТВ. В программе планируют обсуждать актуальные события, героев, помогать им. Стоит отметить, что душевные развлекательные программы выходного дня от Малахова «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души» традиционно среди лидеров по рейтингам выходного дня.

Развлекательные шоу

Часть развлекательных шоу вернулись в эфир. Так, 30 июля вечером на Первом канале программа «Сегодня вечером» - в студии юбиляр Григорий Лепс и его друзья. Ведущего Максима Галкина еще с мая заменил Николай Цискаридзе. Галкин также вел программу «Лучше всех!», где талантливые дети удивляли и умиляли зрителей. Ходило много слухов о том, кто же его заменит: кто-то пророчил в сменщики творческую пару Нонна Гришаева и Александр Олешко, другие были за Дмитрия Нагиева. Однако по слухам в телевизионных кругах: теперь дети покажут свои таланты в новом проекте, где вовсе не будет ведущего.

Среди новых проектов Первого канала: телеконкурс застольной песни «Поем на кухне всей страной»; «Проуют» (в одно слово) - обустройство квартир, которое проведет Вера Панфилова (дочка музыканта Константина Кинчева), у которой есть свое бюро по ремонту. Будут и «Голос. 60+», и классический «Голос». Планируется сразу два «аватар-проекта»: на Первом и на НТВ – зашифрованные звезды и обычные люди поют за кулисами, а на сцене вместо них анимированный персонаж; жюри угадывает, кто за маской поющего героя. Будет два новых реалити-шоу о любви. На ТНТ вместо «Дома-2» - ежедневные «Идеальные незнакомцы»; снимают в Кейптауне; 11 участников ищут любовь и выбирают между крупной суммой денег и чувствами. На «Пятнице!» 50 мужчин соревнуются за расположения блогера и ведущей Анастасии Ивлеевой. Проект назвали «Сердце Ивлеевой». Большая премьера на ТВ-3 – «Последнего героя» меняют на игровое реалити-шоу «Наследники и самозванцы» с ведущей Ляйсан Утяшевой: участники будут соревноваться в разных пространствах замка, бороться за денежный приз.