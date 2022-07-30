Украинцы хотят сделать мову вторым официальным языком Польши

Войдет ли часть Украины в Польшу или нет, несмотря на то, что польский президент Дуда и украинский Зеленский предпринимают для этого некие шаги, это еще бабушка надвое сказала Фото: REUTERS

Не надо недооценивать народную мудрость. Чревато. В этом сейчас могут убедиться поляки, которые забыли про особенности поведения за столом одного парнокопытного подвида рода Кабанов в том случае, если его за этот стол сажают.

Буквально на днях в Польше выяснили, что на поддержку украинских беженцев государство и сами поляки потратили более 1% ВВП. И вздыхали, что сумма, конечно, огромная, но ведь украинцев в Польше очень много, больше 5 миллионов человек, зато все это окупится с лихвой, когда к Польше отойдут "Восточные Кресы", как там называют Западную Украину. Благо, эти земли входили в состав Польши до 1939 года. Ну, если уж совсем лезть в исторические дебри, то и значительная часть нынешней Польши вместе с Варшавой некогда входила в состав Российской империи, но не будем, да и не об этом сейчас речь.

Войдет ли какая-то часть Украины в Польшу или нет, несмотря на то, что польский президент Дуда и украинский Зеленский предпринимают для этого некие шаги, это еще бабушка надвое сказала. Но пока поляки мечтали, они, очень похоже, проспали совсем другую опасность, которая пришла на их земли вместе с украинскими беженцами.

Пять миллионов беженцев – это не шутка, а очень серьезная нагрузка для страны при ее собственном населении немногим более 37 миллионов человек. При этом украинцы-беженцы, в отличие от самих поляков, не селятся в каких-то деревнях и на фермах (в отличие от заробитчан-гастарбайтеров), а концентрируются в города, преимущественно, крупных, где становятся очень заметны. Еще и потому, что поляки работают 5 дней в неделю, а украинцы располагают очень свободным временем и работать им не так уж и нужно, поскольку. Пусть и в урезанном виде, но помощь им все-таки от государства польского поступает.

Польская газета «Gazeta Wyborcza» тут вдруг обнаружила, что во Вроцлаве из 900 тыс. жителей более 250 тыс. - беженцы из Украины. То есть фактически каждый третий обитатель города является украинцем. Они безобразно себя ведут, устраивают склоки, драки, иногда и с поляками, но защищены своим статусом (с ними просто предпочитают не связываться, как у нас с мигрантами, оккупирующими целые общежития и наводящими страх на округу) и пользуются всеми преференциями, которыми наделило их государство.

И с течением времени им начинает хотеться больше. Точно так же, как ранее в Болгарии они требовали, чтобы с ними общались на мове, подобные идеи у них возникают и в отношении Польши.

- Закон о национальных меньшинствах разрешает введение второго языка (а также двуязычных вывесок) в регионе, если там проживает не менее 20% представителей данного меньшинства, - написал в комментарии к этой статье украинский блогер из числа "свидетелей Бандеры" Игорь Исаев. - У нас нет толкования, как это относится к иммигрантам, хотя в законе об этом прямо не говорится. Тем не менее в больших городах Польши мы уже можем бороться за то, чтобы украинский стал вторым официальным языком!!!

Если сейчас каждый шестой-седьмой обитатель Польши украинец, что примерно составляет около 14% от всего населения, то в городах и отдельных регионах там уже далеко за 20%. И, хотя украинцы являются беженцами, а не полноправными гражданами, в польских законах действительно ничего такого впрямую не сказано о том, что на беженцев, которым предоставлено убежище, такая законодательная норма по языку не распространяется.

И ведь украинцам хватит наглости потребовать для себя и эту преференцию.

- Старинные сказки в бреде XXI века легко воплощаются в реальном измерении. Раньше детям рассказывали о том, как хитрая лисица, потеряв свою ледяную избушку, обманом выжила легковерного зайца из его лубяной, - пишет в своем Телеграм-канале "Vоенкор Котенок Z" Юрий Котенок. - Теперь же "жовто-блакитная" лисица хочет "красно-белого" пана Зайца заставить танцевать свой языковой гопак.

Потому что так получилось. И потому что парнокопытное млекопитающее из рода Кабанов за столом… Ах, да, я про это уже говорил. А поляки забыли или не знали. Им ведь главное, чтобы не русские. Ну так получайте…

Смешно может получиться. Хотели поляки "кресы", а получат мову.