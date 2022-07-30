Шакиру подозревают в уклонении от налогов в Испании

Сама Шакира считает себя абсолютно невиновной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Колумбийская певица Шакира стала фигурантом дела об уклонении от налогов – власти Испании утверждают, что артистка задолжала стране порядка 14,5 миллиона евро в период с 2012 по 2014 год.

Известно что прокуратура, утверждающая, что в эти годы Шакира жила в Испании, требует штрафа и лишения свободы на 8 лет, адвокаты певицы доказывают, что она в этот период проживала преимущественно за пределами страны.

Дело довольно спорное, поскольку согласно испанским законам человек, который прожил в стране более полугода, становится ее налоговым резидентом. А Шакира именно в 2012 году приобрела дом в Барселоне и жила там вместе со своим тогдашним бойфрендом Жераром Пике, футболистом «Барселоны».

В Барселоне у пары родились и оба сына – один в январе 2013 года, а второй в январе 2015 года. Этим летом Шакира и Пике заявили о разрыве отношений.

Сама Шакира считает себя «абсолютно невиновной», поскольку в качестве налогового резидента она зарегистрировалась в Испании в 2015 году, и все, что была должна, полностью компенсировала, да еще и с процентами.

Адвокаты уверены в прочности позиций певицы, потому отказались от сделки с прокуратурой. Детали сделки пока не раскрываются, а заседание суда не назначено.

Кстати, теперь уже бывший бойфренд Шакиры Жерар Пике в свое время прошел через суд по делу об уклонении от уплаты налогов – в 2019 году его приговорили к штрафу в 2,1 миллиона евро.