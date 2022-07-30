Байден запутался в названии препарата, которым лечился от коронавируса

Перенесший коронавирус президент США вернулся к работе Фото: REUTERS

Тесты на COVID-19 президента США Джо Байдена стали показывать отрицательный результат, и перенесший болезнь Байден вернулся к работе.

Выступив с речью в Розовом саду Белого дома, глава американского государства ответил на несколько вопросов журналистов. И, рассуждая об эффективности работы правительства в деле борьбы с пандемией, он стал говорить о противовирусных лекарственных препаратах.

- Миллионы американцев использовали паксловайд… Нет, пакслОвид… Я извиняюсь, паксловИд. Вот что я вам скажу: я думаю, что я тоже лечился им.

Популярный американский телеведущий и комик Джимми Фэллон обычно игнорирует промахи Байдена, поскольку никогда не скрывал, что является сторонником Демократической партии. Но и он, вместе с коллегой Стивеном Колбертом, не удержался от насмешек и издевок, пишет Newsweek.

Колберт, надев так любимые Байденом солнцезащитные очки-авиаторы, стал бормотать в эфире:

- Я взял себе немного плаксовайда, нет плаксивида… Теперь мне дышится легче… А, кстати, где я нахожусь?

Фэллон завершил сценку: «С возвращением, господин президент!».

В том же шоу комики высмеяли Байдена за его низкий рейтинг одобрения избирателей.

Согласно последним опросам, более 75% демократов и их сторонников хотят, чтобы Демократическая партия выдвинула на ближайших президентских выборах другого кандидата.

- Теперь, когда президент покончил с COVID-19, он может начать сходить с ума от своих рейтингов. – пошутил Колберт. – Ведь нет ничего хуже той ситуации, которая происходит в твоем родном городе.

Согласно опросам, проведенных в городе Скрэнтон (штат Делавер), являющимся местом постоянного проживания Байдена, число респондентов, считающих нынешнего президента США «крайне неблагоприятным», увеличилось с 28 до 46%.

Ранее другой американский телеведущий Тревор Ноа в своей программе Daily Show сказал, что рейтинг одобрения Байдена «сейчас колеблется где-то между пандемией коронавируса и полицейским управлением Ювальди (техасского городка, полицейские которого более часа не входили в школьный класс, где вооруженный стрелок расстреливал детей – Ред.)».