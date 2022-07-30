"Борис, вы женщина?"

Еще совсем недавно Борису Джонсону прочили блестящее будущее Фото: REUTERS

Еще совсем недавно Борису Джонсону, который после ряда скандалов все же подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании, прочили не менее блестящее будущее. И главный пост в НАТО после отставки ныне действующего Генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Сам Джонсон с традиционной для украинцев загадочностью (его недавно посвятили в украинские казаки под погонялом Чупрына) не говорил на "да", ни "нет", и осторожно намекал, что все возможно в этом лучшем из миров. Чем жутко нервировал экс-президента Литвы Далю Грибаускайте, которая уже примеряла это кресло к своей филейной части (или наоборот), потому что вроде как пообещали данный пост ей.

Надо признать, определенные варианты у Бориса оставались. Хотя НАТО номинально практически всегда возглавляли представители второстепенных государств-членов блока, вроде Нидерландов, Дании, Италии, а нынешний и вовсе норвежец, имелись в истории три прецедента, и все они были связаны именно с Лондоном. Подданные Ее Величества были первым Генсеком НАТО, шестым и десятым. Почему бы британцу не стать и четырнадцатым.

Однако, как оказалось – не стать. Высокопоставленный источник из аппарата штаб-квартиры НАТО сообщил журналистам, что у Бориса нет ни единого шанса возглавить альянс.

- Главная причина: в НАТО существует негласный консенсус по поводу того, что очередным генеральным секретарем альянса должна стать женщина, причем желательно представительница новых стран НАТО, - заявил этот источник журналистам.

Это что же, прикажете теперь ехать на Украину премьер-министром (петиция о наделении Джонсона украинским гражданством и назначении его главой украинского правительства при Зеленском набрала уже почти 8 тысяч голосов при необходимых 25 тысячах, а впереди еще 88 дней, так что в успехе можно н сомневаться)?

Нет, Борис, не сдавайся, тем более, что гражданство одной из стран, относительно недавно вступившей в НАТО – это не необходимое, а всего лишь желательное условие. Ничего, потерпят. Главное ведь что? Стать женщиной. Да если Борис сделает операцию по смене пола, это условие уже будет выполнено. Тем более, грудные мышцы уже и без вмешательства пластических хирургов такого размера, что не всякая женщина может похвастать. А некоторые еще и позавидуют. А отчекрыжить что лишнее – это сейчас не проблема. Ведь все должны понимать, что это исключительно ради борьбы с Путиным и Россией.

А ведь можно и операцию не делать, а просто объявить себя трансгендером. И пусть все бабы в НАТО вместе с НАТО заткнутся. По нынешним временам это еще более прогрессивно, чем быть женщиной-лесбиянкой или гомосексуалистом. Кстати, я вот тут прочитал, что трансгендеры, которые позиционируют себя женщинами вовсе не обязаны становиться гомосексуалистами и отказываться от отношений с женским полом, на что Борис всегда был большой мастак и затейник. Хотя, ради борьбы с Путиным можно ведь и эти пожертвовать.

Борис, не сдавайся. Борис, борись! Ты станешь Генсеком НАТО, если надо, даже одноногой чернокожей лесбиянкой с ВИЧ (медицина сейчас творит чудеса), раз уж в НАТО приняли такие стандарты. С гражданством, конечно, вряд ли так быстро получится, как со сменой пола. Можно было бы получить и украинский паспорт, но Украина не член НАТО, и, более того, как только в Брюсселе увидят украинский паспорт, то могут и сам альянс с испуга распустить.

А то ведь действительно придется возглавлять украинское правительство. А от такой перспективы одноногим гомосексуалистом, вне зависимости от цвета кожи, можно стать и без помощи медиков.