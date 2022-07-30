Визит Лаврова в Африку: мы снова даём пинка западным колониалистам, как 50 лет назад

В июле 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил сразу четыре африканские страны Фото: REUTERS

Что мы знаем о Чёрном континенте? В лучшем случае какие-нибудь обрывки из детских стишков — про Бармалея, диких обезьян и мало отличающееся от них племя мумба-юмба… В общем, примерно то же, что средний житель Запада думает о Москве: зона вечного снега с пьяными медведями на велосипедах.

Между тем Африка последние 10 лет — регион №1 и по динамике экономического роста, и по дальнейшим перспективам. Она похожа на сказочную принцессу, проснувшуюся от колдовского сна — и, подобно России, вспомнившую о своих корнях.

А вспоминать есть что. Вот вы знаете, где находится один из старейших университетов в мире, известный почти десять веков, с легендарной библиотекой из сотен тысяч древних манускриптов? В Тимбукту — некогда одном из крупнейших городов Империи Мали (было такое государство в Западной Африке, по богатству и мощи не уступавшее средневековой Франции).

Или где хранится одна из самых ранних уцелевших рукописей Нового Завета? В эфиопском монастыре святого Гаримы, написана от 1400 до 1600 лет назад.

Или где находятся самые таинственные мегалитические постройки, по сравнению с которыми Стоунхендж выглядит грудой детских кубиков? Тоже в Африке — гигантские валуны-руины Большого Зимбабве. Кто их воздвиг и зачем — сказать сложно. В XX веке, при белом меньшинстве, тогдашняя администрация давила на учёных, дабы те фальсифицировали раскопки, отрицая тот факт, что подобное чудо могли создать темнокожие.

Вы обо всём этом ничего не слышали — ведь долгие десятилетия, обезьянничая на Запад, наше образование было европоцентричным. А теперь мы разворачиваемся туда, к Востоку и «глобальному Югу». А тот — к нам. Любой африканец со школы знает про «солнце русской поэзии» — Пушкина, чей предок Абрам Ганнибал происходил как раз оттуда: то ли из Камеруна, то ли из Абиссинии. Для них русский патриот «Ляксандра Сергеевич» — воплощение солнечного африканского духа.

Пушкина хладнокровно убил француз Дантес — и тогда же Африку расчленяли его соотечественники. Да, формально колониализм почти везде закончился к середине XX века (в том числе благодаря СССР, который рьяно поддерживал освободительные движения на континенте) — но Запад продолжал контролировать в «молодых демократиях» финансы и экономику, откачивая национальные богатства через местных коррумпированных олигархов и чиновников — почти как в слабой России образца 1990-х.

А потом началось возрождение — и русское, и африканское. И что поразительно — происходило оно синхронно. В 2014 году Россия заявила на весь мир, что больше не будет играть по правилам Запада. И стала вести полностью суверенную политику. В Москву потянулись африканские лидеры, мечтавшие о том же. Уже через пару лет Россия заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Центральноафриканской Республикой (ЦАР). И о чудо — с помощью наших «туристов» в одной из самых нестабильных стран региона гражданская война почти сошла на нет.

Ещё через некоторое время с Кремлём договорилась Республика Мали. В некогда великую страну, ныне почти развалившуюся на части, начались поставки наших боевых вертолётов, от террористов освободили целые области. Излишне говорить, что французы, в чьём неформальном ведомстве находились и Мали, и ЦАР ранее, не могли справиться с боевиками годами. Зато исправно вывозили местные ресурсы.

Неудивительно, что теперь, в июле 2022 года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров триумфально посетил сразу четыре страны континента. Египет, Эфиопия, Уганда, Республика Конго — и всё за пять дней. Попробуйте выдержать такой темп, да ещё успешно вести переговоры.

И нам есть, что предложить. Запад закрывает рынки для российских товаров и энергоносителей — ну и ладно, сидите в темноте, голодные и немытые. А мы будем сотрудничать с Африкой: кроме наших военспецов, ей нужны наша пшеница, наши удобрения, наша электротехника.

В Египте, например, при поддержке Росатома на днях началось строительство первой национальной АЭС. Значит, экономики двух стран будут связаны «длинными контрактами» на поставки «ядерных таблеток» и прочего оборудования. Российские рабочие получат заказы на десятилетия вперёд, а африканцы — дешёвую чистую энергию (проблемы с экологией и недостаток электричества — бич её бурно растущих мегаполисов).

Так что африканский вояж Лаврова — это, без преувеличения, «манёвр Киссинджера» 50-летней давности, когда американцы эффектной дипломатией перетянули на свою сторону Китай. Тогда эта нищая, отсталая, аграрная страна выделялась разве что демографическими ресурсами — как нынешняя Африка… И никто не мог предположить, что уже при жизни Киссинджера тот же самый Китай превратится в экономического гиганта.

Вот и сейчас: крупнейшие города Чёрного континента — Аддис-Абеба или Лагос — с некоторых ракурсов неотличимы от Дубая… ну, ладно, Дубая этак 20-летней давности, когда он только начал строить первые небоскрёбы и превращаться в мировой бизнес-центр.

Так что укрепление контактов с Африкой — это инвестиции в будущее. А в этом, как мы убедились за последние 20 лет, кремлёвские стратеги разбираются.