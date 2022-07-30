Арестович "отменил" украинское наступление на Херсон

Украинский политики и блогер Алексей Арестович. Фото: Кадр видео

Известный украинский пропагандист и откровенный враль Алексей "Люся" Арестович вдруг изменил свои прогнозы, которые он насыпал щедрой рукой последние недели, обещая украинское контрнаступление и "освобождение" Херсона. Но все оказалось совсем не так, как он описывал, разливаясь соловьем в Ютуб-канале беглого российского либерала и бывшего адвоката Марка Фейгина. Как и всегда Арестович постарался все очень убедительно объяснить.

- Во-первых, сменилась фаза войны. Первая была – это киевская оборона, сумская, черниговская операции, потом бои на Донбассе, теперь это все на юг смещается. Думаю, что они (русские – прим. авт.) будут готовы к наступлению где-то к 5-6 августа, может, чуть позже, может, чуть раньше – пойдут вперед, а мы их будем метелить, там будет лихая драка в стиле гражданской 18 – 20 года, когда в южных степях Украины махалово было и за Новую Каховку, и за все остальное, пообещал он.

- Как бы сделали умные люди? Они бы стали в оборону, и мы бы проламывали это все с огромной кровью, с потерями. «Химарсы», «перехимарсы», артиллерия – все равно это было бы очень тяжело и с кровью. А если они попрут в наступление, а они явно собираются, то когда мы их вынесем в наступлении, выяснится, что оборонять не очень есть чем, - продолжил этот враль и фантазер. - Потому что переход от наступления к обороне – это очень нетривиальная задачка, и они ее откровенно плохо решают. Поэтому я только за то, чтобы они пошли в наступление.

Как бы ни казалось это удивительно, но после всех несбывшихся прогнозов и пророчеств от этой "говорящей головы", украинцы и отечественные либералы по-прежнему продолжают верить "Люсе", какой бы бред он ни нес. Наверняка поверили и этому потоку бессознательного с апеллированием к тачанкам Гражданской войны и рейдам махновских отрядов. Так и до кавалерийских лав, и до жестокой рубки добредить недолго. Романтика, куда денешься. Вот только двум сторонам точно не повезет, а только одной, и я точно знаю, какой именно,

Алексей Арестович, похоже, тоже знает, впрочем, он по-прежнему не унывает. Теперь он изменил свою точку зрения и считает выгодным для Украины именно что наступление российской группировки. Вполне логично, с его точки зрения, если еще недавно он говорил, что русские не умеют обороняться. Теперь он вполне четко разложило, почему русское наступление лучше украинского.

- Сначала мы вынесем этих товарищей при попытке наступать, а потом попрем вперед. Но здесь есть две новости – одна плохая, вторая хорошая. Плохая в том, что оно немножко отодвигается, наше героическое освобождение Херсона и контрнаступление по времени, если только они пойдут в наступление. А второй момент – зато перспективы его куда более светлые, потому что после того, как мы их вынесем, защищать там будет тупо некому вообще, - оптимистично пообещал он.

Как говорили древние, бойтесь своих желаний. Они имеют обыкновение сбываться.

Бойся, "Люся" Арестович, бойся. Они непременно сбудутся. По крайней мере, наполовину точно.