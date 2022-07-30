Александр Легков освоил плоггинг за полярным кругом

Фото: Евгений Тумашов

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков несколько лет назад завершил карьеру, но активных тренировок не прекращал. Легков регулярно принимает участие в любительских забегах — легкой атлетике и лыжах, и ежедневно уделяет время поддержанию физической формы. Впрочем, такого необычного опыта, как в Никеле — посёлке в Мурманской области за полярным кругом, у него еще не было.

Организаторы фестиваля «Северный ветер» приготовили сюрприз. Международный турнир по сапсерфингу в Никеле привлек лучших профессионалов этого вида спорта. А знаменитостям во главе с Легковым предложили даже не сапсерфинг — с ним бы все отлично справились — а плоггинг. Это необычный экозабег с целью сбора мусора.

— Плоггинг я встречал и раньше во многих городах, — поделился Легков после финиша. — Бежишь с компанией, собираешь мусор — это весело. Во-первых, так быстрее. Во-вторых, это полезно для природы и для защиты мест отдыха местных жителей. Площадка фестиваля за три года, что я здесь небыл, стала явно лучше. Появилось много интересных построек, беседок, новых возможностей для отдыха. Здесь можно очень классно проводить время.

Фото: Евгений Тумашов

Фестиваль «Северный ветер» при поддержке компании «Норникель» прошел уже второй раз. Дебют был в 2019-м, а потом получился вынужденный перерыв из-за пандемии. В этот раз он прошёл в международном формате и география участников впечатляла: помимо лучших саперов России, в Никель приехали спортсмены из Казахстана, Киргизии, Белоруссии.

Классно проводили время и гости фестиваля. Кроме непосредственно соревнований по сапсерфингу, для них приготовили массу активностей: мастер-классы и турниры для любителей на сапах, SUP-йога с Марией Зубковой, танцевальные и фитнес-программы, лекции по правильному питанию и здоровому образу жизни. А вечером, уже по традиции, музыкально-танцевальная часть. Немного подвела только погода: в Никеле было не по-летнему прохладно и дождливо. Для сапов, которые считаются чисто летней забавой, это необычно. Впрочем, и это никого не смутило.

— У природы нет плохой погоды, — заметил Легков. — Мне даже понравилось, что здесь прохладно, потому что мы прилетели из центральных регионов, где тепло и даже жарко. Было приятно немного остыть. А спортсменов погода точно не должна пугать. Нам тренеры всегда говорили, что если только с неба камни не сыпятся, то ничего страшного. Одеться всегда можно.

Фото: Евгений Тумашов

Спортсмены, которые соревновались на сапах по красивейшей реке Шуонийоки, ничего и не испугались. “В Никеле получилось очень крутое мероприятие. Здорово, что здесь на севере за полярным кругом развивается сапсерфинг. Сегодня столько любителей пришло, сколько не всегда в Москве собирается”, - рассказала чемпионка России 2021 года Елена Сурков, выигравшая на “Северном ветре” спринт и техническую гонку. В обеих дисциплинах у мужчин не было равных также чемпиону России Дмитрию Судакову.

- Такие мероприятия на крайнем севере просто необходимы, — отметил глава Печенгского округа Андрей Кузнецов. - Погода суровая, но таково наше лето. Но люди все равно приехали, даже с детьми, целыми семьями, потому что им интересно. Я хочу поблагодарить всех организаторов и руководство «Норникеля» за такое мероприятие.

Большой спортивный праздник в Мурманской области стал одним из множества мероприятий в фундаментальной программе развития территории, которую реализует компания «Норникель», что в перспективе позволит региону стать одной их ключевых точек притяжения.