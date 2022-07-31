Военная спецоперация на Украине 31 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 июля 2022 года.

Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия уничтожила более 140 бойцов элитного батальона Вооруженных сил Украины. Уточняется, что в результате ударов более 140 украинских солдат погибли, еще около 250 получили ранения. Вся военная техника была уничтожена.

Министерство обороны России составило пофамильные списки погибших и раненых пленных украинских военнослужащих при ударе Вооруженных сил Украины по следственному изолятору в донецком населенном пункте Еленовка. Как следует из представленных данных, погибли 50 человек. При этом личности двоих из них пока не установлены. Ранения получили 73 украинских пленных. Все они представлены пофамильно, с датами рождения.

Министерство обороны РФ сообщило, что силы РФ ракетами «Искандер» уничтожили более 30 боевиков украинского формирования «Кракен». Уточняется, что в результате ударов было уничтожено 30 украинских военных и 10 единиц военной техники.