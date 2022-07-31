Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 31 июля 2022 года: Зеленский научил раненного военного делать козу оставшимися двумя пальцами, а вице-премьер Верещук объявила эвакуацию населения Донбасса

Зеленский научил военного, потерявшего в результате осколочного ранения два пальца на руке (средний и безымянный), делать "козу" оставшимися указательным и мизинцем. Фото: REUTERS

ЗЕЛЕНСКИЙ НАУЧИЛ РАНЕНОГО В ГОСПИТАЛЕ ДЕЛАТЬ "КОЗУ"

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский после фотосессии с супругой для глянцевого журнала посетил военный госпиталь, где также пофотографировался, только теперь уже на фоне раненных украинских военных. И снова, образно выражаясь, вляпался в лужу. Так, например, он научил военного, потерявшего в результате осколочного ранения два пальца на руке (средний и безымянный), делать "козу" оставшимися указательным и мизинцем, при этом Зеленский имел очень веселый и затейливый вид комика, рассказавшего очень веселую и остроумную репризу. Совсем, как его предшественник Порошенко, который в бытность президентом, так же навещая раненных военных в госпитале, подарил одному безногому солдату в инвалидной коляске футбольный мяч.

А мог бы ведь Зеленский и пианино раненому подарить, а заодно и научить, как играть на фортепиано, вообще, без пальцев. Благо, такое умение Зеленский демонстрировал публике не раз.

ШВЕДОВ ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Грядущей зимой шведов может ожидать отключение электричества. Об этом заявил главный стратег компании Svenska kraftnаt Никлас Дамсгорд. Он не исключил варианта, при котором части потребителей "придется сидеть без электричества" во избежание аварии всей энергосистемы. Причем, длительность таких отключений он прогнозировать не стал, как и определять таких потребителей. Причиной тому, по его словам, будет заключаться в эффекте, который окажет на энергетический рынок ситуация на Украине.

БЛИНКЕН НЕ ХОЧЕТ ПРИЗНАВАТЬ РОССИЮ СПОНСОРОМ ТЕРРОРИЗМА

Американская The New York Times заявила, что Госсекретарь США опасается признавать Россию спонсором терроризма. Напомним, в среду Сенат США принял такую резолюцию, но она имеет только рекомендательный характер, а не обязательную силу. Обязательный характер такой резолюции может быть только у решения Госдепартамента США, но его глава как раз и опасается подобного шага.

По мнению экспертов издания, Блинкен не готов принять такое решение, потому что иначе Вашингтону придется применять какие-то санкции к своим союзникам, которые не разорвали торговых отношений с Россией. К слову, что же тогда делать и самим США, не прекратившим покупать у Росси не только нефть, но и титан, и топливо для своих АЭС, и много чего еще.

КОВИД БАЙДЕНА ПОШЕЛ НА ВТОРОЙ СРОК

Неизвестно, доживает ли президент США до выдвижения на второй президентский срок, но вот на второй карантин он отправился, едва лишь выйдя после первого. А все потому, что свежий тест на коронавирус в субботу дал положительный результат. А все ведь так восхищались, что президент США смог одолеть вирус в рекордные пять дней после того, как у него диагностировали болезнь.

Примечательно, что в это время Вашингтон пытается остановить закусившую удила спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая решила проинспектировать Тайвань, вызвав тем острый кризис в отношениях США и Китая. А вдруг завтра война (США с КИТАЕМ), а президент на больничном!

КАКИЕ ПОТЕРИ У ВСУ?

Телеграм-канал "Иди и смотри" со ссылкой на собственные источники оценил потери ВСУ в ходе российской военной спецоперации. По их данным, настоящие потери, которые оценили в Генштабе ВСУ, сильно разнятся с официальными цифрами, признаваемыми Киевом. Внутренняя оценка пришла к выводам, что количество безвозвратных потерь оценивается примерно в 60 тысяч человек.

- При этом еще 20 тысяч отнесены к без вести пропавшим, до 10 тысяч числятся пленными, а еще 100 тысяч - раненые разной степени тяжести, — рассказал источник канала.

То есть почти сто тысяч человек выбыли убитыми, пленными и пропавшими без вести, а еще 100 тысяч – раненные, в том числе, тяжело. Теперь понятно, почему на Украине сейчас так истерически проводят мобилизацию.

В БЕРЛИНЕ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ ДЕБАТЫ О "СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ – 2"

Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал начать переговоры по срочному запуску газопровода "Северный поток — 2".

- При необходимости ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2" на ограниченный период времени, если поставка газа не может быть гарантирована иным образом, — заявил он.

Кроме того, по мнению депутата, правительства стран Евросоюза должны пересмотреть энергетические санкции против России, поскольку они не приносят ожидаемого результата и призвал отказаться от нынешней антироссийской санкционной политики Евросоюза. - Наоборот, эти меры выгодны России. Они означают, что, хотя продается меньше, выручка от этих продаж в целом выше.

По его мнению, правительство Германии в первую очередь должно обеспечить население и немецкую промышленность, потому что граждане и экономика страны— жертвы полностью проваленной санкционной политики.

КИЕВ ОБЪЯВИЛ ЭВАКУАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА

Поразительную заботливость проявило правительство Украины по отношению к пока еще подконтрольных ему территорий Донбасса. Целый вице-премьер Ирина Верещук объявила о начале обязательной эвакуации населения подконтрольных территорий региона. Всего Киев планирует вывезти порядка 220 тысяч человек.

- В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение. Нет надлежащего электроснабжения. Одним словом - тепла в Донецкой области в зимний период не будет... Мы приняли решение создать штаб по эвакуации и эвакуировать жителей Донецкой области в более безопасные регионы, - заявила Верещук в эфире всеукраинского телемарафона. - 33-я статья Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная. Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их надо эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть. Как минимум, мы говорим про 200-220 тысяч наших граждан.

Интересно, кто ей сказал, что в других регионах Украины этой зимой будут свет и тепло? А вот в ЛДНР и свет, и тепло, и вода совершенно точно будут. Даже в разбитом до остова Мариуполе, который сейчас отстраивают строители из России по полной. Зато сейчас самые умные украинцы сотнями, если не тысячами переезжают в уже освобожденную часть Запорожской области, потому что твердо знают, что тепло, свет, хлеб и вода у них на этой земле точно будут, потому что Россия не оставит их без заботы и помощи. Примечательно, что столь "заботливые" киевские власти уже который день продолжают рассыпать из кассет РСЗО по центру Донецка мины-лепестки, которые уродуют взрослых, а детей могут убить.

"ФЕНЕРБАХЧЕ" НЕ БУДЕТ ИЗВИНЯТЬСЯ ЗА КРИЧАЛКУ О ПУТИНЕ

Президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Али Коч заявил, что клуб не будет извиняться перед Украиной из-за фанатов, скандировавших имя Владимира Путина.

- Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами, буквально заявил Коч.

Напомним, "Динамо" (Киев) обыграло "Фенербахче" в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию. На 57-й минуте матча "Динамо" открыло счет, а забивший гол Виталий Буяльский подбежал к трибунам сектора турецких фанатов и показал провокационный жест в адрес болельщиков "Фенербахче". В ответ трибуны принялись скандировать: "Владимир Путин!" Украинские дипломаты возбудились по этому поводу, а УЕФА начал дисциплинарное расследование из-за скандирования политических лозунгов болельщиками турецкого клуба. При этом откровенные хулиганские действия украинских фанатов и их расистские лозунги и даже балахоны Ку-клукс-клана, которые они надели на трибунах, никто из инспекторов УЕФА "не заметил".

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Депутаты парламента Молдавии закончили рабочую сессию, спев хором гимн Украины.

- Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал ЕС запретить выдачу гражданам России туристических виз.

- Глава МИД Германии устроила публичный скандал во время визита в Турцию. Анналена Бербок решила поучить жизни Турцию и потребовала от Эрдогана освободить из тюрьмы спонсируемых Западом оппозиционеров. Аплодируем стоя!