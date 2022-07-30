Выступление Максима Галкина в Турции обернулось громким скандалом

Телеведущий Максим Галкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максим Галкин активно гастролирует по городам и весям, дабы заработать копеечку. После побега из России пятый муж Аллы Пугачевой лишился заработков. Уехав в Израиль, а позже перебравшись в Латвии, шоумен дает концерты в небольших залах для русскоязычной аудитории. Правда, не все идет гладко.

Концерт Максима Галина в Турции обернулся громким скандалам. В соцсетях зрители пожаловались на то, что в жару у них отбирали воду на входе в зал в солнечной Анталье. При этом сам муж Аллы Пугачевой просил не снимать свое выступление.

Галкин, к слову, не только упражнялся в юморе, но и исполнял хиты своей дражайшей супруги. Так, например, Максим спел песню "Арлекино".

После концерта поклонники юмориста стали делиться в соцсетях подробностями концерта. Люди возмущались, что не могли попить, сидя в зале. "На входе забирали бутылки с водой", - пишут граждане.

Кроме этого ходят слухи, что, якобы, несколько зрителей планировали учинить провокацию. Правда, деталей о том, что собирались сделать завистники, нет. Как бы то ни было, организаторы смогли провести концерт, хотя после него и осталось неприятное послевкусие.

Напомним, ранее о подготовке провокаций на шоу Галкина в Анталье сообщала Мария Погребняк. По данным блондинки, супруга Пугачевой хотели закидать арбузами и дынями. "Без скандальчика концерт не пройдет", -обещала супруга футболиста Павла Погребняка.