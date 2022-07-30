«Похоже на провокацию». Что грозит норвежскому консулу за публичные русофобские высказывания?

Консул по административным вопросам Генконсульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен устроила скандал в гостинице. Фото: Кадр видео

Скандал произошел в мурманском отеле «Азимут» и сцена конфликта попала на видео. На записи видно и слышно, как консул по административным вопросам Генконсульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен громко кричит на сотрудников гостиницы у ресепшена. Гостья то ли не хотела ждать пока уберут номер, то ли её не устроила уборка. Ни то ни другое, впрочем, не освобождает от ответственности за такие слова. А сказала она следующее:

- Я ненавижу русских. Просто дайте мне номер, я буду стоять здесь, пока не получу номер. Как же отвратительно, как же вы решаете, что комната чиста? Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не какая-нибудь русская женщина, которая убирает абы как. Это не уборка. Я вообще смогу спать в этой кровати? Этот отель – позор. И вы – люди, в общем, тоже позор!

Вместе с экспертами в эфире Радио «КП» мы обсудили, какое наказание может грозить дипломатическому сотруднику из Скандинавии?

- Эта норвежка обладает дипломатическим иммунитетом, - рассказала нам адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. - Российская Федерация подписала Венскую конвенцию 1961 года о дипломатических сношениях. Зная это, норвежка просто оскорбляла русских, нарушала статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, при этом действовала злонамеренно. Но знала о своей безнаказанности. Потому что дипломатические работники имеют иммунитет, привилегии, не могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности, за исключением тяжких преступлений, как, например, убийство. Делала это публично. И знала, какой резонанс вызовет ее поведение. Скорее всего, даже ожидает, что из стран Евросоюза, из Норвегии она получил бонусы и дополнительный отпуск за свое поведение. Еще можно сказать, что у женщины совершенно отсутствует всякое воспитание и хорошие манеры.

Последует ли ее высылка за этим всплеском эмоций?

Ярмуш:

Это зависит от общей конъюнктуры, и МИД будет решать, стоит ли эту хамку объявлять персоной нон-грата. Потому что ответный дипломатический шаг – высылка российских дипломатов из Норвегии. Эта информация тщательно изучается. Я не исключаю, что ее могут подвергнуть высылке. Это суверенное право принимающей стороны – Российской Федерации – объявить любого дипломата персоной нон-грата и отправить домой, где она будет получать свой отпуск, бонусы и все остальное. В Российской Федерации таким людям не место.

Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело, и ее с большой вероятностью отзовут, - Присоединяется к нашему разговору эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

- Либо её вышлют. Я думаю, что норвежцы не хотят, чтобы её высылали, поэтому они попытаются ее заменить, как только этому эпизоду будет дан ход.

Какие политические последствия могут быть у этого скандала? Особенно на фоне ухудшения наших отношений с целым рядом партнеров на западе?

Брутер:

- Дипломаты не могут так себя вести. Российские дипломаты так себя не ведут. Я думаю, что это у нее так называемый «комплекс Форрестола», американского министра обороны, который с криками «Русские идут!» выбросился из окна. Она себя настолько распалила и воспалила, что её поведение стало неадекватным, появились очевидные психические проблемы. Она просто не смогла себя сдерживать.

Но на дипломатическую работу не берут людей с неустойчивой психикой?

Брутер:

- В министры обороны тоже не берут психически неадекватных людей. Тем не менее, Форрестол им работал. Я думаю, что она просто настолько была воспалена и распалена, настолько не любит русских, что ей достаточно было самопридуманного повода, чтобы так себя начать вести. А более точно это выявит следствие.

Элисабет Эллингсен, судя по всему, жаловалась на грязь в номере. Ситуацию попробовала прояснить вице-президенте Федерации рестораторов и отельеров России, эксперт по классификации гостиниц Татьяна Гостенина:

- Конечно, мы, отельеры, считаем, что клиент всегда прав, с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, мы понимаем, что есть капризный клиенты, клиенты с завышенными требованиями. Для меня это выглядит как провокация. Не может такого быть, чтобы заселили в грязный номер. Если это гостиница нормального уровня, а консул вряд ли заселился в гостиницу уровня ниже пяти, четырех, трех звезд, там везде есть программы, которые позволяют правильно заселить гостя. Когда гость выезжает, это происходит до 12 часов, заселение происходит после 14 часов. Всегда, даже если человек уехал в полдень или чуть позже, есть время для уборки. И номер не может быть по определению сдан грязным. Потому что компьютерная программа этого не допустит. Если клиент приезжает раньше времени, обозначенного в правилах проживания гостиницы, как правило, гостя просят подождать в ресторане или в баре. И ему предоставляется бесплатно коктейль, чай, кофе, в зависимости от выбора. Затем его заселяют. Здесь какой-то элемент неувязки есть. С одной стороны, завышенное и явно недоброжелательное отношение самого клиента к месту проживания. А с другой стороны, видимо, все-таки какое-то неумение этот конфликт разрешить или предупредить со стороны администрации.