Герои спецоперации «Z»: рядовой ЛНР Волков тянет солдатскую лямку вместе с отцом

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России и Народной милиции Луганской Народной Республике дают самую высокую оценку.

«Военные добродетели: для солдата – отважность, для офицера – храбрость, для генерала – мужество, руководствуемые началами порядка и дисциплины, управляемые бдительностью и предусмотрительностью», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «В кабинете врут - в поле бьют».

СОРВАЛ ПЛАНЫ ДИВЕРСАНТОВ

Старший прапорщик Минобороны России Василий ОСИПЕНКО

Старший прапорщик Минобороны России Василий ОСИПЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Старший прапорщик Василий Осипенко выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов танковой роте, ведущей бой вблизи одного из населенных пунктов. Прибыв в заданный район, Василий приступил к разгрузке боеприпасов. В этот момент противник предпринял попытку контрнаступления и открыл артиллерийский огонь по позициям российских Вооруженных Сил. В условиях непрекращающегося огня Василий Осипенко, понимая, что попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники танковой роты, принял решение вывести автомобиль со снарядами из-под огня. Во время движения автомобиля рядом разорвался вражеский артиллерийский снаряд. Старший прапорщик Василий Осипенко получил тяжелые травмы, но, несмотря на это, смог вывести машину из-под артиллерийского огня противника в безопасное место».

ТЯНЕТ СОЛДАТСКУЮ ЛЯМКУ ВМЕСТЕ С ОТЦОМ

Рядовой ЛНР Анатолий ВОЛКОВ

Топогеодезист артиллерийской батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики рядовой Анатолий ВОЛКОВ Фото: Минобороны РФ

«Топогеодезист артиллерийской батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Рядовой Анатолий Волков уже год служит в частях армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики. Вместе с Алексеем родной Донбасс, но в пехотном подразделении, защищает и его отец. Службу рядовой Волков начинал заряжающим, однако, командование направило военнослужащего на переподготовку, где он получил новую для себя специальность – геодезиста. В его задачи входит контроль точности топогеодезической привязки боевых порядков артиллерии, что позволяет правильно сориентировать орудия и наносить удары по противнику. Благодаря профессионализму Алексея Волкова артиллерийское подразделение уничтожило несколько опорных пунктов и десятки единиц техники ВСУ».

НЕ ДОПУСКАЕТ ПОТЕРЬ В ТАНКОВОМ БАТАЛЬОНЕ

Майор ЛНР Михаил ПОНАМОРЕВ

Заместитель командира отдельного танкового батальона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Михаил ПОНАМОРЁВ Фото: Минобороны РФ

«Заместитель командира отдельного танкового батальона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики майор Михаил Понаморёв пришел служить ополченцем в 2014 году. Первое время нес службу в разведке, потом был переведён в танковое подразделение. Грамотные действия, отвага военнослужащего были отмечены командованием и специальную военную операцию Понамарёв начал уже в должности командира танковой роты. Сейчас он заместитель командира батальона. Принимал участие в боях за Рубежное, Новоайдар и Боровское. При взятии одного из населенных пунктов танковому подразделению была поставлена задача форсировать реку и обеспечить плацдарм для наступления основных сил. Задача была выполнена, что дало возможность подразделениям Народной милиции ЛНР в кратчайшие сроки освободить посёлок от военнослужащих ВСУ. За время выполнения задач в рамках специальной военной операции танкисты под командованием Михаила Понаморёва не понесли ни одной потери».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках программы «Военные оркестры в парках» Военный оркестр штаба Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознамённого округа войск национальной гвардии Российской Федерации исполнил современные песни, марши и попурри на Соборной площади Главного храма Вооружённых Сил России.

Фото: Минобороны РФ

Коллектив исполнил марш «Ратный» и песню «Не забывайте матерей» композитора, художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

Фото: Минобороны РФ

Кроме того, прозвучали такие военные песни, как «Севастополь» (композитор Юрий Яворский) и «На безымянной высоте» (композитор Вениамин Баснер), а также вальс «А зори здесь тихие» (композитор Кирилл Молчанов). Были также исполнены зажигательное попурри на темы русских народных песен и «Румба-попурри» в обработке Анатолия Серебренникова. Изюминкой выступления стало исполнение песни на музыку Хоги Кармайкла «Georgia on my mind» для саксофона-альта с оркестром.

Фото: Минобороны РФ

Посетители Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России с удовольствием послушали субботний концерт на Соборной площади и отблагодарили музыкантов продолжительными аплодисментами.

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

КСТАТИ

Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций — выступления военных оркестров в парках, на аллеях, площадях и других знаковых площадках.

Уже шестой год программа «Военные оркестры в парках» предваряет главные выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов на Фестивале «Спасская башня».

Организаторами мероприятия выступили Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» и Музейно-храмовый комплекс ВС РФ Минобороны России.