Собчак рассказала, как украинцы пристали к ней на главной площади Милана

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак завершила трехнедельный отпуск: телеведущая отдыхала на итальянском острове Сардиния. Возвращаясь домой в Россию, она заехала в Милан. В своем Telegram-канале журналистка рассказала, как на главной площади города Дуомо ее узнали украинские поклонники. Жители Незалежной попросили Ксению сфотографироваться с ней. Правда, размещать общую фотографию в соцсети они отказались.

- Только что на площади Дуомо в Милане ко мне подошли ребята и попросили сфотографироваться. Можно? - спрашивают. Конечно! - говорю. И они тут же: мы из Украины, нам, конечно, в соцсети выставлять нельзя, но для себя хотим, читаем вас постоянно. Спрашиваю, почему нельзя-то? «Ну с русскими нельзя выставлять - заклюют», - написала Собчак на своей странице.

В Москву Ксения летела авиакомпанией Turkish Airlines. На борту самолета она заметила любопытную особенность: телеведущая показала удивившую ее карту из видеотрансляци турецкого самолета. Журналистка обратила внимание, что на ней не обозначили Россию.

- Ничего удивительного не видите? Turkish Airlines отнесла геоточку России примерно к Владивостоку, и, листая карту полета, ты просто не видишь ни Москвы, ни России-матушки, - написала знаменитая блондинка в Telegram-канале.

Телеведущая показала удивившую ее карту из видеотрансляци турецкого самолета. Журналистка обратила внимание, что на ней не обозначили Россию. Фото: соцсети.

Телеведущая отдыхала на море вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Звездные супруги гостили на вилле друзей: они поселились в доме дизайнера Яны Расковаловой и ее мужа, бизнесмена-девелопера Вадима Расковалова. Итальянский остров славится своими пляжами с прозрачной водой и привлекает состоятельных туристов со всей Европы. Цены здесь выше, чем на других итальянских курортах. Но Ксения, зарабатывающая в год 300 миллионов рублей, вполне может позволить себе такой отдых.