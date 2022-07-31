Жерар Пике согласился отдать детей Шакире за 400 тысяч евро

Шакира и Жерар Пике расстались месяц назад. Фото: EAST NEWS

Громкое расставание Шакиры и Жерара Пике обрастает новыми подробностями. Защитник «Барселоны» согласился на то, чтобы его бывшая спутница жизни перевезла их общих детей в США, однако выдвинул два условия. По данным спортивной газеты Marca, футболист требует, чтобы Шакира погасила его долг в 400 тысяч евро и ежегодно оплачивала пять перелетов из Испании в США и обратно первым классом, чтобы он мог видеться с сыновьями Миланом и Сашей.

Певица и футболист встречались с 2011 года. Они познакомились весной 2010 года, когда Пике появился в клипе певицы Waka Waka, официальной песне Чемпионата мира по футболу-2010. В начале их романа многие не верили, что пара, разница в возрасте у которой составляет 10 лет, продержится вместе так долго и даже родит двоих детей. И тем не менее, они прожили вместе восемь лет.

В прошлом месяце пара объявила о расставании. Говорят, основной причиной разрыва стали измены футболиста. Одним из главных камней преткновения оказалась опека над детьми. Поскольку Шакира жила в Испании только из-за Пике, после расставания с ним она решила увезти сыновей в США. Но спортсмен резко высказался против. Из-за напряженного графика он не может позволить себе частые перелеты за океан.

Пара прожила вместе 11 лет, у них двое детей. Фото: соцсети.

Это не единственная проблема в жизни певицы. Недавно прокуратура Испании потребовала для Шакиры восемь лет и два месяца тюремного заключения по делу о налоговом мошенничестве. Колумбийскую звезду обвинили в том, что с 2012 по 2014 годы она скрыла от Испании значительную часть своих доходов, которые она якобы выводила в офшоры на Каймановых и Виргинских островах. Таким образом аристка оказалась должна испанской казне 14,5 миллионов евро неуплаченных налогов.

До Жерара Пике Шакира была помолвлена с сыном бывшего президента Аргентины Антонио де ла Руа. Антонио даже снялся в ее клипе «Underneath Your Clothes», чем вызвал негодование аргентинцев. Их отношения продолжались 11 лет, после чего они расстались. После этого Антонио подал в суд на бывшую невесту: он требовал 100 тысяч долларов за то, что долгое время был менеджером певицы.