В Израиле почти запретили наличные

Ограничения действуют и на деньги, предоставляемые в долг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Израиля в очередной раз сокращают использование в стране наличных денег – с 1 августа суммы, которые можно использовать для расчетов за товары и услуги снизятся почти вдвое. При этом нововведения коснутся как бизнеса, так и граждан.

Согласно новым требованиям, заплатить наличкой за товары в пользу бизнеса, например, за покупки в магазинах электроники или бытовой техники, а также за услуги (при оплате компании-подрядчику за ремонт жилья и пр.) можно будет лишь 6000 шекелей (около 110 тысяч рублей).

Ранее закон позволял проводить такие операции на сумму 11000 шекелей (более 200 тысяч рублей) и, по мнению экспертов, для некоторых видов бизнеса нововведение может стать критичным.

При расчетах между собой гражданам Израиля разрешено использовать наличные в сумме до 15 тысяч шекелей (почти 274 тысячи рублей). Ограничения действуют и на деньги, предоставляемые в долг.

Новые правила призваны сократить количество теневых сделок, идущих в обход бюджета, сделать уклонение от уплаты налогов и отмывание средств еще более проблематичным, сообщает JP.

Впервые подобные ограничения были приняты в Израиле около двух лет назад, а в 2021 году правила ужесточили, теперь же власти решили закрутить гайки еще сильней.

Для оплаты более значительных сумм, чем предусмотрено законом, гражданам придется воспользоваться банковскими картами или переводами. Кроме того, налоговая будет внимательно следить за попытками дробления оплаты по сделкам – это считается недопустимым.

Исключение составляют сделки по купле-продаже автомобиля – здесь сохраняется потолок в 50 тысяч шекелей (913 тысяч рублей), а также при оплате товаров и услуг жителям Газы.

Нарушителей закона (как граждан, так и бизнес) будут штрафовать, а к особо злостным могут применить и уголовное наказание.