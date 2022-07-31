Власти непризнанной Республики Косово готовят «ад» для сербов

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава внешнеполитического ведомства Сербии Никола Селакович заявил, что власти самопровозглашенной Республики Косово планируют устроить форменный ад для проживающих на данной территории сербов.

Речь идет о планах руководства республики отменить автомобильные номера и документы, выданные в Сербии.

Согласно требованию местных властей, с 1 августа документы, полученные в Сербии, будут считаться недействительными, а водителям при въезде и выезде из Косова станут выдавать временные справки. Также на территории самопровозглашенной республики начнется обязательная перерегистрация транспортных средств.

Согласно достигнутой в прошлом году договоренности, на пропускных пунктах со стороны Косова водители заклеивают республиканскую символику на номерах стикерами с изображением сербского герба и буквами «КМ», означающими «Косово и Метохия» – именно так по официальной версии Белграда звучит название спорного региона. Теперь же косово-албанское правительство решило в одностороннем порядке данное соглашение изменить.

– Рассматривая текущую политическую ситуацию в стране и регионе, мы констатировали серьезную обеспокоенность в связи с тем фактом, что албанская сторона в Косово и Метохии готовит буквально «ад» в предстоящие дни. Президент Вучич встретится и будет разговаривать с представителями сербов, нашего народа в Косово и Метохии, они в данный момент оказываются в исключительно сложной ситуации, которая кульминирует от часа к часу, – рассказал Селакович.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти непризнанной республики всеми способами пытаются спровоцировать кризис. Так политик отреагировал на обращение премьера Косова Альбина Курти к косовским сербам с требованием перерегистрировать автомобили и поменять документы. Со своей стороны Курти объяснил свое требование «верховенством закона».