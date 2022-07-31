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В мире31 июля 2022 5:14

В Гаване из-за кризиса начнутся ежедневные отключения электричества

Власти Кубы пытаются смягчить удары по экономике государства
Юрий МАЙБОРОДА
До последнего времени периодические отключения электричества на Кубе проводились повсюду, кроме столицы

До последнего времени периодические отключения электричества на Кубе проводились повсюду, кроме столицы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Кубы заявило, что начиная с августа в Гаване каждый из шести столичных муниципалитетов будет вынужден раз в три дня отключать электричество во время пиковых нагрузок – в самое жаркое время суток. Также в Гаване отменят все карнавалы.

Таким образом власти страны пытаются частично преодолеть последствия кризиса, разразившегося на фоне роста мировых цен на энергоносители и продукты.

Кубе и так живется очень нелегко: ее экономику, пострадавшую от жестких американских санкций 2019 года, буквально добила пандемия, подорвавшая туризм. По оценкам экспертов, экономика страны за 2020 год упала почти на 11%. А скачок цен в мире на продукты и топливо обнажил главную проблему страны – тотальную зависимость от импорта: в течение последнего времени Куба испытывает проблемы с лекарствами и продовольствием.

Отключения электричества в Гаване связаны и с тем, что в столице проживает практически каждый пятый кубинец – из 11 с лишним миллионов кубинцев более 2 миллионов из них живут в Гаване.

До последнего времени периодические отключения проводились повсюду, кроме столицы, что привело к ряду протестов, сообщает Reuters.

– Настал момент проявить солидарность и внести свой вклад в то, чтобы остальная часть Кубы меньше страдала от нежелательных отключений электроэнергии, – сказал заявил лидер гаванского отделения кубинской Компартии Луис Антонио Торрес.

Вместе с тем, эксперты предполагают, что периодические отключения электричества в столице вряд ли помогут Кубе решить проблемы с экономикой – скорее эта мера призвана показать населению страны, что жителям Гаваны приходится не легче, чем всем остальным.

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