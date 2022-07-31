В Гаване из-за кризиса начнутся ежедневные отключения электричества

До последнего времени периодические отключения электричества на Кубе проводились повсюду, кроме столицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Кубы заявило, что начиная с августа в Гаване каждый из шести столичных муниципалитетов будет вынужден раз в три дня отключать электричество во время пиковых нагрузок – в самое жаркое время суток. Также в Гаване отменят все карнавалы.

Таким образом власти страны пытаются частично преодолеть последствия кризиса, разразившегося на фоне роста мировых цен на энергоносители и продукты.

Кубе и так живется очень нелегко: ее экономику, пострадавшую от жестких американских санкций 2019 года, буквально добила пандемия, подорвавшая туризм. По оценкам экспертов, экономика страны за 2020 год упала почти на 11%. А скачок цен в мире на продукты и топливо обнажил главную проблему страны – тотальную зависимость от импорта: в течение последнего времени Куба испытывает проблемы с лекарствами и продовольствием.

Отключения электричества в Гаване связаны и с тем, что в столице проживает практически каждый пятый кубинец – из 11 с лишним миллионов кубинцев более 2 миллионов из них живут в Гаване.

До последнего времени периодические отключения проводились повсюду, кроме столицы, что привело к ряду протестов, сообщает Reuters.

– Настал момент проявить солидарность и внести свой вклад в то, чтобы остальная часть Кубы меньше страдала от нежелательных отключений электроэнергии, – сказал заявил лидер гаванского отделения кубинской Компартии Луис Антонио Торрес.

Вместе с тем, эксперты предполагают, что периодические отключения электричества в столице вряд ли помогут Кубе решить проблемы с экономикой – скорее эта мера призвана показать населению страны, что жителям Гаваны приходится не легче, чем всем остальным.