В Нью-Йорке из-за повального воровства дешевые консервы стали продавать в защитных контейнерах

Дешевые американские консервы популярны по всему миру. На родине им понадобилась защита Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие нью-йоркцы были ошеломлены, когда увидели, что на полках продуктовых магазинов самые дешевые мясные и рыбные консервы теперь стоят в защитных пластиковых контейнерах.

Такие контейнеры, ключ от которых есть у кассира, сложно открыть или разбить, также они, как правило, снабжены чипом, который сигнализирует на выходе из магазина о том, что товар не оплачен, то есть украден.

Обычно в таких контейнерах продаются дорогие, популярные у воров мелочи – бритвенные лезвия, дезодоранты, лекарства, порционный бутилированный алкоголь.

Но вот теперь защита понадобилась консервам, стоимость которых составляет $2-3 за банку, сообщает NYP.

Обычно в таких контейнерах продаются дорогие, популярные у воров товары. Фото: @TomLawrenceTech / twitter.com

Владельцы и управляющие магазинов пошли на эту меру после того, как не стали досчитываться больших объемов консервированных продуктов. Они считают, что людей на кражи толкает высокая инфляция, из-за которой многие теперь не в состоянии покупать даже самые дешевые продукты питания.

В первом полугодии 2021 года уровень преступности в Нью-Йорке вырос в шести из семи основных категорий. Количество жалоб на мелкие кражи на Манхэттене выросло на 52% по сравнению с прошлым годом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На тротуаре, в кафе и даже на детской площадке: В США разрешили справлять нужду, где захочется

Решение принято во имя «справедливых изменений» (подробности)