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В мире31 июля 2022 5:16

В Нью-Йорке из-за повального воровства дешевые консервы стали продавать в защитных контейнерах

Владельцы магазинов считают, что воровать еду людей заставляет инфляция
Людмила ПЛОТНИКОВА
Дешевые американские консервы популярны по всему миру. На родине им понадобилась защита

Дешевые американские консервы популярны по всему миру. На родине им понадобилась защита

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие нью-йоркцы были ошеломлены, когда увидели, что на полках продуктовых магазинов самые дешевые мясные и рыбные консервы теперь стоят в защитных пластиковых контейнерах.

Такие контейнеры, ключ от которых есть у кассира, сложно открыть или разбить, также они, как правило, снабжены чипом, который сигнализирует на выходе из магазина о том, что товар не оплачен, то есть украден.

Обычно в таких контейнерах продаются дорогие, популярные у воров мелочи – бритвенные лезвия, дезодоранты, лекарства, порционный бутилированный алкоголь.

Но вот теперь защита понадобилась консервам, стоимость которых составляет $2-3 за банку, сообщает NYP.

Обычно в таких контейнерах продаются дорогие, популярные у воров товары. Фото: @TomLawrenceTech / twitter.com

Обычно в таких контейнерах продаются дорогие, популярные у воров товары. Фото: @TomLawrenceTech / twitter.com

Владельцы и управляющие магазинов пошли на эту меру после того, как не стали досчитываться больших объемов консервированных продуктов. Они считают, что людей на кражи толкает высокая инфляция, из-за которой многие теперь не в состоянии покупать даже самые дешевые продукты питания.

В первом полугодии 2021 года уровень преступности в Нью-Йорке вырос в шести из семи основных категорий. Количество жалоб на мелкие кражи на Манхэттене выросло на 52% по сравнению с прошлым годом.

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