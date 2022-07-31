Папа римский Франциск допустил свой скорый уход на пенсию

Понтифик уверен, что Бог подскажет ему, когда придет время сложить с себя бремя служения Фото: REUTERS

85-летний папа римский Франциск заявил, что вскоре может подумать о пенсии. Причиной мыслей об уходе со службы стала поездка в Канаду, которая, по его словам, была нелегкой.

– Эта поездка была напряженной. Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в том же ритме, что и раньше, из-за возраста и моего колена. Мне нужно либо относиться к себе более бережно, чтобы продолжать служить Церкви, либо рассмотреть возможность оставить служение, – сказал глава католической церкви.

В последние несколько месяцев понтифик страдает от сильных болей в колене, большую часть своей «покаянной» поездки в Канаду он провел в инвалидном кресле.

Шестидневный визит папы римского, по его собственному заявлению, нужен был ему, чтобы извиниться перед коренными жителями страны за жестокое обращение с ними и их предками со стороны католического духовенства, в частности, в школах.

В Канаде понтифик встречался с местным населением, но не обошлось и без официальных церемоний, участники которых признали, что папа Франциск действительно выглядел уставшим.

– Смена папы – не катастрофа, это не табу. Дверь открыта – это нормальный вариант. Но до сегодняшнего дня я не стучал в эту дверь. Я не чувствовал необходимости думать об этом – но это не значит, что через пару дней я об этом не задумаюсь, – сказал папа римский в разговоре с журналистами.

А затем добавил, что Бог подскажет ему, когда придет время сложить с себя бремя служения, передает BBC.

Традиционно папы римские остаются на своем посту до самой смерти. В современной истории первым главой католической церкви, ушедшим на покой по собственному желанию, стал предшественник Франциска, Бенедикт XVI.