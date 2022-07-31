Оставшаяся без работы Юлия Барановская не может рассчитаться с долгами

В бюджете Юлии Барановской обнаружилась серьезная брешь Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В последние месяцы Юлия Барановская осталась без работы на ТВ: шоу "Мужское/Женское" и "Модный приговор" с ее участием временно "заморожены". Сама звезда надеется на новый сезон: мол, осенью развлекательный контент вернется на экраны, и ведущие наконец почувствуют былую стабильность.

- Новые выпуски обязательно будут, - еще весной уверяла поклонников Барановская, однако дату премьеры с тех пор так и не объявила.

В соцсетях Юлии теперь сплошь путешествия, дорогие наряды, ковровые дорожки... Между тем, как выяснил сайт kp.ru, затянувшийся отдых принес телеведущей не только радость. Так, в бюджете Барановской обнаружилась брешь на 285 тысяч рублей: это сразу несколько неоплаченных налогов. Причем, рассчитаться с долгами ведущая не может уже несколько месяцев, а суммы продолжают расти. Так, в конце марта задолженность звезды ток-шоу составляла 39 тысяч рублей. Впрочем, это налоги не имущественные - за дома, машины, квартиры и т.д. Долги Барановской - это платежи с доходов, а значит, зарабатывает Юлия по-прежнему прилично: видимо, телеэфиры сменились корпоративами.

Тем временем, в личной жизни звезды тоже наступил простой. Роман с одним из самых богатых и популярных певцов, Григорием Лепсом, о котором судачила вся светская тусовка во главе с Ксенией Собчак, подошел к концу. Говорят, музыкант решил вымолить прощение за измену у теперь уже бывшей жены и дал Барановской от ворот поворот.

КСТАТИ

А КТО ЕЩЕ В ДОЛГАХ?

Анастасия Волочкова, в отличие от телеведущей, гасит, а не копит долги. Весной ее задолженность по налогам составляла 301 тысячу рублей, а сейчас - "всего" 106 тысяч.

Дочь "прекрасной няни" Анна Заворотнюк, которая нигде не работает, но активно колесит по миру, недоплатила государству 81 тысячу рублей.

Анжелика Варум, по данным kp.ru, задолжала ФНС 21 тысячу рублей - это налог с доходов.