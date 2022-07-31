Коронавирус наступает: правда ли, что каждое следующее заражение хуже предыдущего

Сейчас новые штаммы пришли и в Россию Фото: REUTERS

Более заразные штаммы «омикрона» ВА.5 и ВА.5 начали свое шествие по Европе и США еще в июне. Без таких взрывных цифр, как в январе-феврале, когда «омикрон» заражал сотнями тысяч, но все же эксперты ВОЗ отметили рост заболеваемости на 30 процентов.

Сейчас новые штаммы пришли и в Россию — с середины июля начался медленный подъем. И с 26 июля каждый день добавляет по две тысячи новых заболевших. Причем, их опасность в том, что они ловко обходят любую иммунную защиту — и от вакцин, и от предыдущих заболеваний. То есть заболеть могут не только те, кто переболел «альфой» или «дельтой» в начале пандемии, но и те, кто болел первыми штаммами «омикрона» в начале этого года. А значит, новая волна неизбежна.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАРАЖАЕМСЯ, ТЕМ ХУЖЕ СТАНОВИТСЯ

Большую шумиху вызвало исследование американских ученых, которые сравнивали медицинские данные трех групп: кто переболел один раз, как минимум дважды и не болел вообще. Оценивались исходы повторного заражения SARS-CoV-2: и каждое повторное заражение увеличивает риск госпитализации, смерти и долгосрочных осложнений. Как выяснили врачи, у ковида тоже есть свой кумулятивный (накопительный) эффект - чем больше заражений, тем больше рисков. Например, у повторно зараженных риск смерти был в два раза выше (от всех причин), а риск госпитализации в три раза выше. И все последствия (легочные, желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые, почечные, неврологические, психические, нарушения свертывания крови) все они значительно увеличивались после повторного заражения.

При этом, как считают многие американские вирусологи, последствия повторного заражения до сих пор неясны. Маловероятно, что каждое последующее заражение хуже, чем предыдущее. «На самом деле это исследование показало лишь, что повторное заражение хуже, чем отсутствие повторного заражения», рассказала ATLANTIC DAILY вирусолог Кэтрин Дж. Ву.

Не подтвердил мнение, что повторное заболевание дает более тяжелый постковид и наш эксперт, врач-терапевт, кардиолог, к.м.н. Владимир Бекетов:

- По данным известных регистров и вышедших публикаций однозначной линейной зависимости «количество раз перенесенного ковид19 и тяжести постковидных состояний» нет. В то же время, учитывая сложный механизм сосудистых изменений после ковида, повторные воспаления (то есть повторное заражение) могут давать ухудшение когнитивных функций. Но напрямую трактовать это как постковид неверно. Ведь постковидное состояние — тревога, сыпь, диарея, вегетативная усталость — это одно. А вот сосудистая деменция, снижение когнитивных функций, изменение неврологического статуса, связанное именно с повреждением сосудов из-за воспалительных процессов во время болезни, особенно у пожилых пациентов, - это совсем другое. Трактовать такие изменения как постковидный синдром нельзя, несмотря на то, что они напрямую связаны с перенесенным ковидом. И в отличии от постковидного синдрома такие состояния при повторном заражении, действительно, могут ухудшаться. Ведь любое тяжелое воспаление будет приводить к ухудшению проницаемости сосудистой стенки в центральной нервной системе, питание нейроглии, глиальной ткани (вспомогательные клетки нервной ткани — прим. Ред.). И потенциально приводит к ухудшению когнитивных функций. Такие состояния требуют дальнейших изучений и подбора особой терапии.

В ПОСТКОВИДЕ СЫПЛЮТСЯ ВОЛОСЫ

Ученые из Великобритании перечислили 62 новых симптома постковида. Собрав данные у полумиллиона госпитализированных и полутора миллионов переболевших на дому, ученые кроме уже известных всем усталости, проблем с памятью, потери обоняния, одышкой назвали еще множество симптомов которые были связаны именно с ковидом.

Среди них снижение либидо, трудности с эякуляцией, выпадение волос, чихание, а также частые отеки. Чаще всего проблемы испытывали женщины. А также люди с лишним весом.

«ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ УДИВЛЯТЬСЯ, ЕСЛИ ОНИ ЗАРАЖАЮТСЯ»

В Америке варианты «омикрона» ВА.4 и ВА.5 бушуют уже пару месяцев. Они заражают всех: и тех, кто еще не болел (да, есть и такие), и тех, кто переболел недавно. «Люди не должны удивляться, если они заражаются, и они не должны удивляться, если это довольно неприятно», - передает слова Стивена Голдштейна, вирусолога из Университета Юты ATLANTIC DAILY.

Правда, опрошенные газетой американские врачи и ученые не называют новый вариант апокалиптической угрозой. Хотя сейчас на вариант BA.5 в США приходится около 54 процентов всех случаев заражения COVID, а на BA.4 - еще около 17 процентов. Число госпитализаций выросло до самого высокого уровня с марта.

- Да, я слышала о многих людях, которые переболели в феврале-марте, а сейчас заболевают снова, - сказала Энн Хан, вирусолог и иммунолог из Йельского университета. - Когда люди вакцинируются или заражаются, у них вырабатываются антитела, которые могут нейтрализовать коронавирус, прилипая к его шиповидным белкам — шипам на его поверхности, которые патоген использует для распознавания и заражения наших клеток. Но BA.4 и BA.5 имеют несколько мутаций, которые меняют форму их шипов. И они, подобно мечам, которые больше не помещаются в ножны, теперь неузнаваемы для многих антител, которые обезоружили бы более старые варианты. Вот почему антитела у людей, прошедших тройную вакцинацию, или людей, у которых были ранние заражения, сейчас в три-четыре раза менее эффективны при нейтрализации BA.4 или BA.5, чем первых штаммов «омикрона».

При этом американские врачи успокаивают: нельзя бесконечно заражаться «омикроном»: да его штаммы отличаются от своих предшественников, но не от самих себя. Да, кто-то может заразиться новым вариантом, несмотря на то, что недавно переболел ковидом, но все же маловероятно, что он снова заразится им в ближайшем будущем.

Кроме того, несмотря на то, что ВА.5 обходит иммунитет, но далеко не у всех: «Мы видим, что новые заражения непропорционально распространены среди людей, которые ранее не были инфицированы, - рассказала Меган Калл, эпидемиолог из Агентства безопасности здравоохранения Великобритании. - В новой волне больше всего заражаются те, кто раньше вообще не болел ковидом. И хотя их доля среди всего населения около 15 процентов, но именно они составляют половину заболевших в новой волне. То есть в целом население все еще имеет некоторую защиту от заражения даже BA.5».

Получатся, что у ковида и иммунитета бесконечная гонка вооружений. И пока вирус выигрывает. К сожалению, пока неизвестно, как наш организм отреагирует на отложенные последствия, постковид после «омикрона» и всех его многочисленных мутаций. Хотя ВОЗ отмечает: «Каждая волна вируса оставляет все больше людей с длительным или постковидным состоянием».

А значит, как рекомендует и Роспотребнадзор, и ВОЗ мы должны сами заботиться о своем здоровье: не забывать про антисептики, надевать маски в особо людных общественных местах. Максимально заботиться о своем организме: больше гулять, ложиться спать вовремя, есть больше овощей и фруктов. И ревакцинироваться. Ведь как показывает опыт стран, где последние варианты «омикрона» уже вовсю свирепствуют, любая защита лучше, чем никакой.

МЕЖДУ ТЕМ

Мозг после ковида стареет на 10 лет

- Как показывают исследования, у некоторых после ковида потеря серого вещества коры головного мозга после воздействия SARS-CoV-2 эквивалентна 10 годам старения. И, к сожалению, это происходит независимо от тяжести заболевания, возраста и пола, - пишет врач, организатор здравоохранения, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт» Александр Соловьев. - По сути воздействие ковида сродни травме или даже микроинсульту. А в таких случая используют различные варианты мозговых игр. Такие игры заставляют мозг работать и доставляют удовольствие (настольные игры, кроссворды, викторины и пр).

Что еще:

1. Собирайте большие пазлы.

Мозг задействует систему визуальной обработки — сканирование мелких частей, переключение с маленького пазла на общую картину, конструирование целостной картины. Плюс мелкая моторика.

2. Запоминайте и пойте новые песни.

А еще лучше начните осваивать какой-то музыкальный инструмент.

3. Играйте с мячом-суджок.

Катание колючего мячика (суджок) в ладонях, упражнения с ним (даже простые) хорошо стимулируют мозговую деятельность.

5. Начните вязать крючком или на спицах

Очень хороший способ для тренировки тонкой моторики, безошибочных действий, бдительности и внимания.

5. Ходите по неровным поверхностям

Это улучшает вестибулярную систему, развивает контроль равновесия и баланса. И лучше всего гулять босиком.