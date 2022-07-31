Утром 31 августа стало известно, что в Севастополе произошел взрыв на территории штаба Черноморского флота. По данным губернатора города Михаила Развожаева, удар был нанесен украинским дроном. Пять сотрудников штаба были ранены.

«Рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник», — сообщил глава Севастополя. На месте происшествия работают сотрудники ФСБ, праздничные мероприятия по случаю дня ВМФ отменены, жителям города из соображений безопасности предложено оставаться дома — по возможности.

Могла ли быть атака по данном объекту произведена с территории, подконтрольной Украине каким-то из беспилотников, которыми на сегодня располагают ВСУ?

Расстояние от Николаева до Севастополя по прямой почти 290 километров. Дальность управляемого полета у турецкого Байрактар ТБ2 — до 150 км. У «Беркутов» и «Стрепетов» украинской разработки — до 100 км, у дронов -камикадзе Phoenix Ghost («Призрак Феникса») - которых США передали Украине уже боле 100 систем, также не более 120 км. Есть у ВСУ также БПЛА Ту-141 «Стриж» - беспилотник, придуманный еще в 1970-х в СССР, один из которых минувшей весной долетел аж до хорватского Загреба, а другой в конце июня был сбит под Курском.

Так кто и из чего мог попытаться нанести удар штабу нашего флота? Об этом «КП» спросила военного эксперта, полковника запаса Михаила Тимошенко.

Военный эксперт полковник Михаил Тимошенко. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Михаил Владимирович, так кто мог долететь до Севастополя — может, пресловутый «Стриж»?

- Аппарат немолодой, делался на основе истребителя, отражающая поверхность у него огромная, отличная цель для ПВО. Да, дальность у «Стрижа» приличная, до 1000 км, и потолок, кажется, до 6 тысяч, но он бы долго в нашем воздушном пространстве не смог маячить. И если был он добрался до города-героя — там был бы и радиус поражения, и воронка, и размер осколков приличный — а ничего этого, вроде бы, нет.

- Турецкие беспилотники?

- Их официальная заявленная управляемая дальность не позволяет достать. Может, есть модификация с дальностью в два раза большей — нет открытой информации.

- И что получается, кто-то бил по штабу с территории Крыма?

- Скажу больше. Есть вероятность, учитывая то, в какой местности расположен Севастополь, что это работали диверсанты - и работали с какой-то из окрестных высот. Чтобы их цель была в зоне прямой видимости.

- Поясните?

- Они могли забраться на горку. Из имеющихся деталей на основе «болванки» за несколько часов собрали (ну или принесли с сбой ) «беспилотник-самоделку», такой конструктор. Вроде тех, что пытались использовать против нашей базы в сирийском Хмеймиме. Для людей, имеющих опыт такой сборки, это посильная задача. На рассвете, визуально наблюдая цель и — не исключено, имея наводчика с мобильным телефоном в окрестностях штаба, буквально вручную эту самоделку запустили. Тут речь не идет о сотнях и даже десятках километрах — расстояние могло быть в несколько километров.

Пять сотрудников штаба получили ранения. Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя

- И точность могла быть высока?

- Вполне.

- И перехватить это нельзя?

- Практически невозможно. Это точно не цель для ПВО.

- А почему по штабу, а не по кораблям?

- У кораблей все из металла. Большого ущерба маломощным зарядом, который обычно к самоделкам крепится, не нанесешь. А в обычном здании или рядом с ним, где скопление людей — проще. К такой самоделке несложно подвесить гранату РГД в так называемом «стакане». Есть канал управления — самоделка подлетает, крючок остегивается — взрыв. А те, кто такой дрон запустил, растворяются на местности. Это могли быть и новоприбывшие, и «спящая ячейка». И пиар эффект от такого «удар» в день ВМФ сильнее, чем сам возможный ущерб.

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