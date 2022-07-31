Украинские концерты для Александра Реввы были, скорее, отдушиной - зарабатывал шоумен в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эмиграция Александра Реввы - настоящая или выдуманная - стала одной их главных новостей уходящей недели. Пока злопыхатели распускают слухи о переезде шоумена в Испанию и его бедственном материальном положении, сам он упорно хранит молчание. Впрочем, любопытные истории вместо Александра Реввы рассказал его отец Владимир Николаевич, который до сих пор живет в Донецке, на родине звезды "Comedy Club". Мол, на родной земле знаменитый сын не появляется с 2013 года, чтобы не испортить отношения со "своим другом Владимиром Зеленским" и продолжать выступать на Украине.

Впрочем, украинские концерты для Александра Реввы, он же Артур Пирожков, были, скорее, отдушиной - зарабатывал шоумен в России. И зарабатывал очень неплохо, имея, кроме концертов и корпоративов, сразу несколько бизнес-проектов.

Так, самая успешная компания Александра Реввы - ООО "Войс Медиа", которая с 2010 года занимается производством фильмов, клипов и телепрограмм. Здесь артист единственный собственник: ему принадлежат 100% бизнеса. Как видно из финансовой отчетности, в 2016 году фирма начала зарабатывать и с тех пор чувствует себя вполне уверенно. Только за прошлый год "Войс Медиа" выручила 106 млн рублей (из них чистая прибыль - 89 млн). Кстати, именно через эту фирму заключались госконтракты на выступления Александра Реввы. Судя по сайту Госзакупок, от государства шоумен в разное время получил 3,5 млн рублей - это гонорары за концертную программу.

Кроме того, у Александра Реввы есть вторая компания с похожим названием - "Войс Медиа Продакшн", которая занимается музыкальным контентом. Прошлый год фирма также закончила в плюсе - с выручкой в 18 млн рублей (из них 12 млн - чистая прибыль). И здесь Александр Ревва также владеет всем в одиночку. Таким образом, на своих компаниях только за прошлый год шоумен заработал более 120 млн рублей.

Кроме того, по данным kp.ru, 23 июня 2022 года шоумен зарегистрировал в Москве собственное ИП, обозначив, что будет заниматься исполнительскими искусствами (это традиционный вид деятельности для звезд-предпринимателей). Таким образом, шоумен и дальше собирается работать и зарабатывать в России. Между тем, как видно из документов, гражданство у Александра Реввы по-прежнему украинское.

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