Все переходят на растительное молоко вместо коровьего, а зачем? Обман для организма или спасение

Любовь к растительному молоку набирает обороты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любовь к растительному молоку набирает обороты, ведь его можно не только вегетарианцам и людям с непереносимостью лактозы (молочного сахара), но и во время постов. А еще сейчас его активно начинают продвигать худеющие, мол, с ним отлично можно сбросить вес. Но стоит ли отказываться от коровьего молока в пользу растительного?

Давайте просто сравним плюсы и минусы разных напитков.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КОРОВЬЕГО МОЛОКА

Плюсы: из таблицы они очевидны — большое количество белка, который необходим нам для строительства всех клеток. Молочный сахар (лактоза) - это единственный в природе углевод, который входит в состав ферментов, участвующих в синтезе жиров, белков, витаминов. То есть участвует во внутриклеточном обмене, работе головного мозга и нервной системы, а также сердца, печени, почек.

Кроме того, в молоке содержится «правильный» жир, который необходим нам для многих процессов, в том числе гормонального обмена. А еще много кальция, фосфора, витамины А, В и D в адекватных количествах.

Минусы: вызывает аллергические реакции. Причем у некоторых аллергия бывает исключительно на молочные пенки — тошнота, рвота, крапивница. И это не шутка — в молочных пенках при варке молока меняется структура белка и он становится более опасным для аллергиков.

Есть люди с плохой усвояемостью лактозы — из-за чего случаются вздутия, бурления, диарея.

Плохо переносят молоко люди с пониженной и повышенной кислотностью желудка (нарушается процесс переработки молока в желудке, что тоже приводит к дискомфорту).

В молоке, как и в любом животном продукте, есть холестерин, конечно, не так много, как в жирном мясе, но тем не менее. А еще антибиотики. Их используют при лечении коров. И теоретически, молоко от больных коров не берут. На практике же - увы... Сейчас крупные производители заботятся о том, чтобы в их продукции их было как можно меньше, но в небольших количествах они все же присутствуют.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ АНАЛОГИ

Технология их приготовления примерно одинакова: орехи, злаки (семена, проростки) тщательно промываются, замачиваются на несколько часов и смешиваются с водой в блендере в различном соотношении (в зависимости от того, какой густоты нужно «молоко»). Получившуюся массу процеживают и разбавляют водой до нужной консистенции,

- В домашних условиях с получившимся молоком можно делать, что угодно – добавлять сладкие фрукты, мёд, сироп, корицу, ваниль, - говорит диетолог Людмила Денисенко. - В промышленных масштабах обычно добавляется только сахар или подсластители, что, как мы понимаем, не самый лучший вариант.

1. Соевое молоко - самое известное.

Именно его в промышленных масштабах производят как заменитель коровьего молока.

Плюсы: по сравнению с другими растительными аналогами содержит больше белка, поэтому может считаться самым близким к коровьему. Часто по вкусу почти не отличимо от сливок (вкус зависит от технологии производства)

Минусы: почти вся соя — генномодифицированная. Кроме того, для ее производства часто используют пестициды.

Из-за высокого уровня фитиновой кислоты уменьшает всасывание железа, кальция, цинка и магния.

Избыточное потребление может воздействовать на эндокринную систему (содержит много фитоэстрогенов), поэтому не рекомендуется беременным и детям.

2. Кокосовое — самое полезное.

Плюсы: содержит лауриновую кислоту, укрепляющую иммунитет, а также витамины группы В и С, полезные ферменты для пищеварительной системы. Также в нем есть фосфор, калий, марганец. А еще необходимые омега-3, 6, 9 жирные кислоты и аминокислотами. Причем суточную дозу омеги и аминокислот можно восполнить всего стаканом коксового молока.

А еще в нем каприловая кислота, которая улучшает пищеварение, восстанавливает слизистую кишечника и помогает бороться с вирусами.

И плюс для худеющих: содержит триглицериды, способствующие расщеплению и выведению избытков жира.

Минусы: продукт все же экзотический, так что может вызвать аллергию. Также противопоказано тем, кто страдает непереносимостью фруктозы.

3. Миндальное — вкусное и витаминное.

Плюсы: содержится кальций, магний, цинк, марганец, железо, фосфор и селен, витамины группы В, Е. Еще миндаль — один из лучших источников белка. И все это прекрасно усваивается.

Минусы: содержит очень много полиненасыщенных омега-6 жирных кислот. А когда их слишком много, то они могут провоцировать воспалительные процессы.

4. Овсяное — профилактика от сердечных заболеваний.

Плюсы: овсянка, как и молоко из нее, богата бета-глюканом — особым видом клетчатки, которая борется с плохим холестерином, значит, это хорошее профилактическое средство от сердечных заболеваний,. Также овсяное молоко содержит глобулин – белок, очень близкий по своим качествам к животному. .

Минусы: очень часто, чтобы сгладить почти отсутствующий вкус, производители щедро добавляют сахар.

5. Рисовое.

Плюсы: не содержит глютен, поэтому можно людям с целиакией (непереносимостью глютена). Много кальция и витаминов, помогает снижать уровень холестерина.

Минусы: как со овсяным — может быть слишком сладким.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

1. Простор для кулинарных фантазий

- Безусловно, и у детей, и у взрослых может быть индивидуальная непереносимость молока, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Но полностью отказываться от него тем, кому молоко подходит и нравится, все же не стоит. Вот лишь несколько фактов: литр молока в день покрывает суточную потребность взрослого человека в жире, кальции, фосфоре и витамине В2 - рибофлавине (важном витамине для иммунитета). Наполовину закрывает суточную необходимость в протеине, и на треть — в витамине А, С и В1 - тиамине. И многих минеральных веществ. Так что пить или не пить молоко — решайте сами. Да, у растительного молока тоже есть свои плюсы и минусы, но все же коровье им не заменить. Хотя, конечно, попробовать растительные аналоги все же стоит — хотя бы чтобы понять, нравятся они вам или нет.

Например, кто-то поймет, что кофе с кокосовым молоком ему куда вкуснее, чем с обычным. А мюсли лучше с миндальным.

Вывод: растительные аналоги открывают новые кулинарные вкусы и зовут на эксперименты.

2. Возможны неожиданные индивидуальные реакции.

- Сравнивать коровье и растительное молоко не очень корректно, - считает Михаил Гаврилов, к.м.н., врач-психотерапевт, специалист по пищевому поведения, член Института функциональной медицины. - Да, в растительных аналогах меньше жира, есть макро- и микронутриенты, которых нет в коровьем, но к слову, в некоторых других растительных продуктах их в разы больше. А в коровьем есть важный белок, и в то же время лактоза и казеин, на которые редко, но все же возникает аллергия. Но у каждого человека может быть своя индивидуальная реакция, и например, возникнуть аллергия на кокосовое молоко.

Вывод: подходить к любому продукту нужно с умом и пробовать осторожно.

3. Кому-то молочный детокс на пользу.

Врач общей практики, автор книги «7 нот здоровья» издательства «Комсомольская правда» Наталия Горн рекомендует заменить своим пациентам молоко более полезными молочными продуктами - твердыми сырами, сырами из овечьего и козьего молока, кисломолочными продуктами с короткими сроками годности нормальной жирности. А само молоко — растительными аналогами. «Я считаю, что без цельного молока почти всем взрослым людям становится легче. И многие мои пациенты, попробовав молочный детокс, не возвращаются к употреблению молока, заменив его молочными аналогами».

Вывод: если врач рекомендует поменять питание, например, на время отказаться от молока — попробуйте!