«В августе случится важный поворот в судьбах многих»: Гороскоп Тамары Глобы для всех знаков Зодиака

Начинается период битвы за будущее финансовое благополучие Фото: Мария ЛЕНЦ

Наступает последний месяц лета. Астрологи предсказывают каким он будет, а поклонники гороскопов изучают их, чтобы воспользоваться этими подсказками или просто из любопытства. Звезды и пользователи социальных сетей чаще других хвалят гороскопы Тамары Глобы. Астролог в последний день июля опубликовала новый видеопрогноз.

Мы прослушали прогнозы астролога и публикуем интересные фрагменты.

Тамара Глоба объяснила, как провести август наилучшим образом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сначала общие рекомендации. Тамара Глоба предупреждает, что начинается период битвы за будущее финансовое благополучие.

- В этот месяц (а особенно в начале) будут заложены важнейшие события, которые станут развиваться впоследствии (в 2023 году, особенно во второй половине 2023-го), но принесут свои результаты в 2024 году.

- Активнейшее влияние окажет Марс на все, что связано с коммуникациями, с учебой, передачей знаний, поездками, путешествиями, финансовыми делами, интернет-проектами. Весь август будет интереснейший период для людей, связанных с творчеством.

- Будут также решаться вопросы труда и зарплаты: заработков, новых мест работы для самообеспечения, семьи.

- Несмотря на то, что много сложных дней в этом месяце: это период важного поворота в судьбе многих людей. Некоторые обретут свое будущее. Кто-то шагнет в новый для себя период.

Наиболее сложные дни августа: 1 (вечер), 5, 6, 7 (вечер), 8, 10, 12, 13 (вечер), 14, 16, 19, 23 26 27 и 31.

Гороскоп для всех знаков Зодиака от Тамары Глоба.

Овен

Август – время личного успеха. В начале месяца – люди, рожденные под этим знаком, пытаются заработать необходимые им средства, и вкладываются в будущее. Занимайтесь активно новыми делами, проекты принесут вам в дальнейшем хорошую перспективу. Это время активной работы, занятий домом, хозяйственными делами, обустройством жилья. Период успешного творчества, любви и внимания окружающих. Активно пройдет период обучения, поездок, путешествий – это откроется для вас на полгода.

Телец

Август – период, когда вы принимаете важные решения, связанные с вашим будущим. Необходимо принять волевое решение и заняться перспективными вопросами, которые относятся к вашей личной жизни и к вашим делам. Если вы планируете обучение или личные перемены – беритесь за то, что вам необходимо. Во второй половине августа откроется период, который принесет интеллектуальный успех; это время интересных знакомств. В конце месяца уделите большое внимание жилищным вопросам. Также это период, который касается заработков.

Близнецы

Это – период переменный. В августе вы решаете вопросы, связанные с домом, делами детей, делами родителей. Большое внимание вы будете уделять материальным вопросам обустройства жилья и распределению материальных средств. Люди, которых вы любите, потребуют не только внимания, но и финансовых вложений. В начале месяца хорошее время для знакомств; для компаний, которые вам нравятся; для выступлений и путешествий. Но в то же время – берегите здоровье, есть опасность потерь. В конце месяца – отличный период, чтобы познакомиться с новыми людьми; встречи принесут вам успех; путешествия принесут новые знакомства; дети будут радовать. С конца августа в вашу жизнь придет период большой активности.

Рак

Период перспектив, который связан с друзьями, а также с новыми делами. Активно беритесь за планы на будущее. Но в личных делах могут быть небольшие трудности и разочарования, которые будут волновать вас в конце первой и в начале второй недели августа. Параллельно отличный период для обучения, новой информации, важных встреч, знакомств. В этом удачна вторая декада августа и конец месяца. Во второй половине месяца придет возможность заработков. Обновите свой гардероб.

Лев

Возможность переговоров, которые принесут успех в карьере. Руководство будет вам помогать, но в то же время будет вас активно контролировать. Начиная со второй половины месяца – отличное время для самореализации. Ваше обаяние, внешность, чувства, творчество – в центре внимания окружающих. В конце месяца будут интересные поездки и знакомства. Друзья примут активное участие в ваших делах. Начиная с конца августа, откроется важный период для планирования будущего, и вы совершите большой и важный для себя поворот.

Дева

Важный период, который касается дальних дорог, вы планируете переезд. Время важное и для ваших любимых, и для дальних родственников. А также для возможностей заработков вдали от дома. После первых дней августа вместе с друзьями и близкими людьми вы собираете возможности, которые касаются ваших детей, дел, работы и интеллектуальных способностей. И эти возможности вы пытаетесь реализовать. Будут срывы: они касаются периода конца второй декады, но в тоже время начиная с третьей декады вы поставите перед собой новые цели и будете к ним идти. Без денег вы не останетесь.

Весы

Август принесет много перемен. В начале месяца будут трудности, которые вам не очень понятны: они связаны с материальным положением, а также с женщинами, которые пытаются вмешаться в вашу жизнь – это активно проявится в конце первой недели и начале второй недели августа. Будет много закулисных споров вокруг вашей персоны. Параллельно люди, которые вас любят и ценят – будут во всем вам помогать. Это время стойкости. В третьей декаде вы внезапно совершите прорыв – это будет открытие нового периода, когда решаются события, связанные с новыми начинаниями, личной жизнью, спортом, вопросами будущего. Ваш интеллект сыграет здесь важную роль.

Скорпион

В первой половине августа – период, когда будет противостояние с противниками, партнерами, конкурентами. Будьте очень внимательны, чтобы не нажить новых врагов. Также в начале августа руководство будет присматриваться к вашим талантам и вашим возможностям. Первая половина месяца даст хороший шанс поддержки родственников издалека. Не связывайтесь с сомнительными персонами. Август дает хорошую помощь друзей – обратитесь за советом к людям, которых цените и уважаете: они дадут практический и трезвый совет.

Стрелец

Период активной работы. Уделите время внутреннему хозяйству дома, постарайтесь заняться ремонтом, который впоследствии будет вас радовать. Постарайтесь быть экономнее, потому что переговоры, которые вы затеете с руководством – могут не принести желанного результата до третьей декады августа. Получите удовольствие от отдыха, путешествий и личных дел.

Козерог

В начале месяца будьте внимательны к финансовым делам. Вы стремитесь помочь любимым людям. Активная творческая, физическая работа – дела, которые вы посвящаете детям и любимым пройдут в течении месяца. В первой половине августа могут быть ссоры в семье, поэтому постарайтесь не ссорится с любимыми людьми.

Водолей

Вы займетесь вопросами конкретной помощи людям. Вы для многих будете благодетелем в этот период, без денег вы не останетесь – вас будут поддерживать, даже если вам трудно заработать. Но в то же время все свои силы и внимание вы посвящаете другим людям, посвятите время и себе.

Рыбы

Много времени и внимания уделите родственникам. Это время активной работы, когда появятся новые идеи и интересные проекты. Вы получите интересные предложения, которые касаются интеллектуальной и творческой деятельности.