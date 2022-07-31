Марина Зудина и Павел Табаков расскажут о непростых отношениях

Марина Зудина призналась, что не смогла не воспользоваться возможностью сказать сыну в кадре: «Я очень тебя люблю» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Большинство артистов использует лето не столько для отдыха, сколько для работы. Почти все заняты на съемках причем не одного, а нескольких проектов. Как говорят актеры, хорошее теплое лето весь год кормит.

Марина Зудина снимается то в Питере, то в Москве. В Петербурге - в сериале «Содержанки. Перезагрузка» (4-й сезон). В Москве в научно-фантастическом веб-сериале «Суперпозиция». В «Содержанках» вместе с Зудиной - старая команда: Александра Ребенок, Игорь Миркурбанов, Дарья Мороз... Кстати, Мороз тоже параллельно снимается в одном «секретном проекте». График очень плотный, устает.

у Дарьи Мороз очень плотный график Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В «Суперпозиции» вместе с Мариной Зудиной снимается Константин Лавроненко. Главного героя играет Павел Табаков. Он путешествует по параллельным мирам, чтобы спасти вселенную. Вместе с тем решает личные проблемы, среди которых непростые отношения с родителями, которых играют Зудина и Лавроненко. Как призналась Зудина: "Не смогла не воспользоваться возможностью сказать сыну в кадре: "Я очень тебя люблю".

У Ирины Пеговой начались съемки в новом фильме, название которого актриса пока не разглашает. Непонятное обывателю актерское суеверие. Известно, что партнер Пеговой - Федор Лавров. И это будет очень смешное кино. Два дня назад у Пеговой закончились съемки в «Моя мама шпион». И она снялась в новом сезоне «Акушерки».

Федор Лавров стал партнером Ирины Пеговой в новом фильме, название которого она не разглашает Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Полным ходом идут съемки новой картины Карена Шахназарова под рабочим названием «Хитровка». На натурной площадке «Мосфильма» "оборудована" парадная Москва конца XIX - начала XX веков: фешенебельные дома, магазины, рестораны. На контрасте - городские трущобы и злачные места, например, дом воровки, ночлежка, кабак, запутанный лабиринт московских дворов и узких улочек с различными пристройками. Сюжет разворачивается в начале ХХ века: театральная богема и обитатели хитровских трущоб вовлечены в весьма интригующую историю. Главные действующие лица – Владимир Гиляровский и Константин Сергеевич Станиславский, их играют Михаил Пореченков и Константин Крюков. Александр Олешко – в роли Немировича-Данченко.

В Санкт-Петербурге стартовали съемки авантюрно-криминальной драмы «Убить Риту» о молодом талантливом ученом-химике Рите (ее играет Евгения Борзых), за которой охотятся бандиты и спецслужбы. В ролях: Артем Быстров, Анна Слю, Алексей Агранович, Артем Ткаченко и другие. Режиссер - Мария Агранович.

Начинаются съемки романтической комедии «Сексоголики». В ролях: Дарья Мельникова, Никита Еленев, Глеб Пускепалис, Максим Лагашкин, Полина Кутепова, Павел Ворожцов, Любовь Толкалина, Яна Кошкина, Даня Стеклов. Режиссер - Яна Гладких. По сюжету, Саша влюбляется в обаятельного ловеласа Андрея. Боясь его потерять, девушка не решается рассказать ему, что она сексоголик. Загадочное поведение возлюбленной сводит Андрея с ума. Причем до такой степени, что он готов жениться на ней, несмотря на то, что у них даже "ничего еще не было"...

Кристина Асмус, которая недавно травмировала ногу - надрыв коленных связок, уже трудится на съемках и рассекает на каблуках по лесам Ярославля "под наблюдением врачей, продюсера и молодого любовника". Она снимается в комедийном сериале «РАЙцентр». Режиссеры черной комедии - Данила Чащин и Эдуард Мошкович. В деревне Вармалей на двадцатилетие окончания школы собираются бывшие одноклассники. Юбилей омрачает выловленный из пруда автомобиль, пролежавший на дне с памятного выпускного. Внутри машины - труп. Расследование обостряет старые конфликты, запутывает и без того сложные отношения бывших одноклассников и их учителей. Вот ради чего Асмус наплевала даже на больное колено.

В Москве и Дагестане проходит основной блок съемок фильма «Повелитель ветра» о путешественнике Фёдоре Конюхове. В 2016 году Федор Конюхов совершил кругосветный полёт на воздушном шаре за 11 дней и поставил мировой рекорд. Именно это событие легло в основу сюжета. Режиссер - Игорь Волошин, главную роль исполняет Фёдор Бондарчук. В съемках заняты: Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский, и Даниил Воробьёв.

По заказу Первого канала режиссер Сергей Гинзбург приступил к съемкам 12-серийной исторической драмы «Великая. Фильм второй». В роли Екатерины II – Елизавета Боярская.

Речь пойдет о первом десятилетии правления Екатерины. Одно дело взойти на трон, и совсем другое – на нем удержаться. За эти годы будет все: победы и поражения, предательство близких людей, дворцовые интриги и происки врагов.

В фильме снимаются Антон Хабаров (Григорий Орлов), Алексей Морозов (Григорий Потемкин), Павел Ворожцов (Панин), Алексей Филимонов (Нарышкин), Игорь Гордин (Бестужев), Софья Синицына (Дашкова).