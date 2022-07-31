«Адмирал Горшков» - это сейчас самый современный корабль на флоте Фото: REUTERS

В этом году День ВМФ выдался насыщенным. Кроме традиционных уже парадов кораблей у главных морских баз мы получили еще и новую морскую доктрину страны. А это, на секундочку, стратегический документ, который определяет всю нашу политику на воде.

ПОКАЗАЛИ ПАРАД С ОГОНЬКОМ

Но началось все как обычно. Петербург за несколько дней начал готовиться к морскому параду. Мосты разводили не только ночью, но и днем, чтобы могли пройти серые стальные военные корабли. На ростральных колоннах зажигали огни — так делают только по большим торжествам. Провода между уличными фонарями украсили сигнальными корабельными флагами.

31 июля в Северной столице фактически прошло два парада кораблей Фото: Артем КИЛЬКИН

31 июля в Северной столице фактически прошло два парада кораблей. Большие подлодки, ракетные крейсеры выстроились у Кронштадта — в Неву они бы просто не влезли. В центре города показались корабли поменьше.

ЦИРКОНЫ БУДУТ СКОРО

Владимир Путин на белом президентском катере миновал все суда, поздравляя моряков с праздником. Потом он приплыл к Адмиралтейской набережной, где выступил с речью.

- Флот постоянно совершенствуется. Достаточно упомянуть не имеющие аналогов гиперзвуковые ракеты «Циркон», для которых нет никаких преград. Их поставки в вооруженные силы начнется в ближайшие месяцы, - объявил президент.

Первым новейшие ракеты получит фрегат «Адмирал Горшков». Это сейчас самый современный корабль на флоте. Судя по всему, его будут отправлять в разные места - туда, где ударная сила нужна больше всего.

10 ГЛАВНЫХ ПУНКТОВ НОВОЙ МОРСКОЙ ДОКТРИНЫ РОССИИ

Ну а перед началом официальной части парада, в Петропавловской крепости Путин подписал новую морскую доктрину России. Мы изучили этот 55-страничный талмуд и взяли главные факты:

На Дальнем Востоке появятся верфи, способные строить большие ледоколы и авианосцы Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

1. Наши национальные интересы в первую очередь сосредоточены на: прибрежной морской зоне; на восточном Средиземноморье; черноморских, балтийских и курильских проливах, мировых водных торговых путях.

2. Желание США доминировать в океане угрожает нацбезопасности России.

3. Риски создает наша зависимость от морской торговли. Ведь против российских судов вводятся санкции.

4. Но деваться некуда — сейчас большинство международной торговли идет по воде, поэтому мы будем и порты развивать, и суда новые строить.

5. Пространства в Арктике так и не были окончательно поделены — это тоже может грозить трудностями, так как другие страны готовы оспорить контроль над севморпутем.

6. При этом, рост популярности перевозок по Северу является нашей государственной целью.

7. Пойманную рыбу максимально будем стараться перерабатывать у себя, а не продавать за границу.

8. На Дальнем Востоке появятся верфи, способные строить большие ледоколы и авианосцы.

9. А на Черном море будет развивать яхтенный туризм.

10. Для Арктики мы начнем делать атомные контейнеровозы, способные ходить через лед.

На Черном море будет развивать яхтенный туризм. Фото: Геннадий АНОСОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Еще 31 июля Путин утвердил новый корабельный устав ВМФ. В первую очередь, он дает больше полномочий военным капитанам при контактах с иностранными кораблями. Сейчас морякам запрещено предпринимать что либо (военное время, конечно, не в счет), что может привести к конфликту. Окончательное решение за президентом и МИД, поэтому капитан обязан отправлять запрос и ждать. Новый устав расширяет возможности командиров.

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