Под занавес сезона Евгений Цыганов поставил "Комедию о трагедии"

Спектакль «Комедия о трагедии» основан на репетициях Петра Фоменко драмы Александра Пушкина «Борис Годунов». Фото: Анна Иноземцева/fomenki.ru Постановщик - Евгений Цыганов. Этот спектакль основан на репетициях Петра Фоменко драмы Александра Пушкина «Борис Годунов»

Почти во всех московских театрах закончился сезон. И уже появилась афиша на сентябрь с новыми спектаклями, которые нельзя пропустить. Кстати, на некоторые сентябрьские премьеры билеты уже проданы. С самыми интересными мы вас познакомим сегодня.

Под занавес сезона в "Мастерской Петра Фоменко" 30 и 31 июля выходит премьера, которую Петр Наумович "запустил" десять лет назад. Но не сумел довести до финала. В память о Мастере, к 90-летию со дня рождения Петра Фоменко (13 июля) и к 10-й годовщине его смерти (9 августа) его ученики выпускают "Комедию о трагедии".

Постановщик - Евгений Цыганов. Этот спектакль основан на репетициях Петра Фоменко драмы Александра Пушкина «Борис Годунов».

В 2010–2011 годах в театре проходили читки «Бориса Годунова». Цыганов в них участвовал. Он репетировал тогда две роли: самозванца и воеводы Басманова. Но выпустить премьеру Петр Наумович не успел — в 2012 году его не стало. Его ремарки и замечания, его прочтение Пушкина, отрывки аудио- и видеоматериалов, даже воспоминания актеров о том, как проходили репетиции, легли в основу спектакля. Цыганов говорит, что Пётр Наумович настаивал: «Борис Годунов» - это комедия о трагедии. Задумку Мастера Евгений попробовал воплотить.

В спектакле заняты Карэн Бадалов, Игорь Войнаровский, Дмитрий Рудков, Роза Шмуклер и многие другие. Большинство актеров играют по 2-3 роли.

Премьера - 30 и 31 июля.

В МХТ им.Чехова запланирована премьера спектакля «Омон Ра» по роману Виктору Пелевину. Режиссер Михаил Рахлин.

Это абсурдная, местами сказочная трагикомедия о человеческих заблуждениях. О том, как жизнь вокруг нас, наша «вселенная» формируется нашими мыслями.

Главный герой – молодой человек Омон Кривомазов (имя дал отец-милиционер), с детства мечтает о небе. Он выбрал себе позывной «Ра» в честь древнеегипетского бога с головой сокола. Включая воображение, Омон научился «летать». И захотел воспарить над земной жизнью, в счастье и справедливость которой уже не верил.

В спектакле заняты: Игорь Золотовицкий, Александр Семчев, Алексей Краснёнков, Даниил Феофанов и молодые артисты театра.

Премьера - 24 и 25 сентября.

Театр Наций порадует зрителей сразу двумя премьерами в начале сезона.

На Малой сцене выйдет спектакль «Саша, привет!» в постановке Марата Гацалова по роману-антиутопии Дмитрия Данилова. В главных ролях Наталья Вдовина и Игорь Гордин.

Саша – это пулемет, который стреляет в спину, нечасто, но совершенно непредсказуемо. Таким образом Саша осуществляет «доброжелательную» смертную казнь над преступниками недалекого будущего. Сережа – главный герой, которого приговорили к казни за связь с 20-летней девушкой Илоной (в недалеком будущем она еще несовершеннолетняя). Ожидание смерти в комбинате, похожем на добротный европейский отель, является его реальностью. Ежедневно Сережу – Сергея Петровича Фролова – проводят по коридору, где и висит Саша. Выстрелит – не выстрелит, вот в чем вопрос…

Премьера - 24-27 сентября.

В Новом пространстве Театра Наций выйдет спектакль «Толстая тетрадь» по роману Аготы Кристоф. Действие разворачивается во время Второй мировой войны.

Мать, не в силах прокормить своих сыновей - мальчиков-близнецов. Она оставляет их на попечение бабушки. Чтобы выжить, братьям приходится безжалостно уничтожать в себе сострадание, любовь, эмпатию. Мальчики ведут подробный дневник, записывая в тетрадь свои «достижения».

«Мы размышляли о том, как рождается фашизм. Почему из нежных мальчиков получаются хладнокровные убийцы», – говорит режиссер Татьяна Тарасова. Именно «война превращает в диких зверей людей, рожденных, чтобы жить братьями» (Вольтер). Татьяна Тарасова поставила этот спектакль со студентами (сегодня уже выпускниками) режиссерского факультета ГИТИСа, мастерской Олега Кудряшова.

Премьера - 28-30 сентября.

В «Ленкоме» - «Последний поезд» по пьесе Вины Дельмар. Сценическую версию сочинил Сергей Плотов. Спектакль поставил режиссер Антон Яковлев (недавно возглавивший Московский театр им.Гоголя).

Из разрывающей сердце мелодрамы о том, как пожилые родители стали в тягость своим детям, Антон Яковлев сделал трагифарс. В спектакле заняты: Олеся Железняк, Виктор Раков, Владимир Юматов, Анна Большова, Владимир Еремин, Сергей Пиотровский, Андрей Гарист, Анастасия Марчук, Анна Зайкова, Алексей Скуратов и другие.

Премьера - 2, 3, 4 сентября.

Театр им.Моссовета - «Соло для часов с боем» в постановке режиссера Павла Пархоменко.

История про одиноких стариков, живущих в доме престарелых. Их встречи полны воспоминаний, а реальная жизнь проходит в мире грёз и фантазий. Для молодого поколения старики – обуза. Логично их переселить в дом престарелых, где они будут «чувствуют себя прекрасно».

В спектакле заняты артисты старшего поколения: Евгений Стеблов, Ольга Остроумова, Нэлли Пшенная, Александр Голобородько…

Премьера - 16 и 21 сентября.