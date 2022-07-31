Оскандалившаяся Чулпан Хаматова унизила россиян по примеру Алексея Серебрякова

Актриса Чулпан Хаматова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чулпан Хаматова в новом интервью латвийским репортерам рассказала, чем отличаются россияне от жителей Европы. По словам 46-летней актрисы, на Западе граждане ведут себя более вежливо.

Чулпан Хаматова полгода назад сбежала из России. Теперь актриса то и дело дает интервью. На днях знаменитость унизила россиян в стиле Алексея Серебрякова.

"Конечно, люди в Европе более спокойные, меньше грубят в магазинах. Потому что здесь есть, например, привычка пропустить машину, когда ты просишь себя пропустить. Не будут так торопиться, чтобы, не дай бог, ты сейчас влез первый", - рассказала актриса.

Чулпан заявляет, что россияне за рулем уступают дорогу лишь из-за установленных правил дорожного движения, а не по велению души. "В Москве несколько лет назад невозможно было представить, чтобы люди пропускали друг друга или пешеходов. А потом законы изменились, стали строже, и люди приучились. А где-то в провинции пока не совсем норма", - добавила она.

Стоит отметить, что Хаматова в более мягкой форме повторила то, о чем говорил актер Алексей Серебряков несколько лет назад. После его заявления разразился грандиозный скандал. Обиженные россияне видеть не хотели звезду "Доктора Рихтера".

Артист громко заявлял, что "в России хамство - национальная идея". "Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990 годов. Так или иначе, до сих пор ни знания, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой, национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство!", - говорил актер. После этого он дал еще несколько громких интервью, где обвинил россиян - в "псевдопатриотизме".