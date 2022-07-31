«Отличная замена предателям!». Откуда появился певец Shaman, набирающий миллионы просмотров с патриотическим хитом «Я русский»

Песня «Я русский» в исполнении певца с творческим псевдонимом Shaman взорвал YouTube.

Внезапно довольно токсичную и либеральную среду русского YouTube взорвал клип на песню с нераспространенным теперь лозунгом «Я русский» в исполнении певца с творческим псевдонимом Shaman. Буквально за несколько дней ролик набрал более пяти миллионов просмотров. У клипа более 82 тысяч комментариев и почти все — восторженные. Люди (иностранные в том числе) стали записывать реакции на эту песню, и это тоже собирает множество просмотров. Так кто же такой этот загадочный Shaman?

Некоторым ролик, где белесый парень с дредами в белой рубахе и с крестом на груди на разрыв поет в поле колосящейся ржи, может показаться излишне пафосным и фальшивым. Ну что это, мол, за газмановщина? Вы еще коня приведите.

Однако это только поверхностное впечатление. Shaman — 30-летний вокалист Ярослав Дронов из Новомосковска на самом деле тяготеет к фолк-тематике довольно давно. Именно в этом стиле он выбрал себе песню из репертуара ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», сделал для нее авторскую аранжировку аж в 17 лет, а потом спел в прямом эфире Первого канала, чем обеспечил себе выход в полуфинал шоу «Голос-3».

Нет, парень не спекулировал на этом формате. Для публики Первого канала народная песня была не самым близким жанром (обычно побеждали исполнители баллад в стиле Муслима Магомаева или романсов), поэтому Дронов рисковал. И, хоть и не выиграл проект, но запомнился этим нетривиальными исполнением.

И это был не первый телепроект Ярослава. До этого, в 2011 году, он пробовал силы вдругом вокальном шоу «Фактор А», где получил спецприз «Золотая звезда» от самой Аллы Пугачевой.

Увы, ни «Голос», ни «Фактор А» никак не торпедировали карьеру артиста. Несмотря на прекрасное образование (окончил академию им. Гнесиных) и блестящие профессиональные навыки (играет на массе инструментов: фортепиано, синтезаторы, барабаны, бас-гитара, флейта, гармошка, балалайка, перкуссия), Дронов после участия в популярных телешоу так и продолжил выступать с кавер-группой «Час пик». Концерты были, да, но популярности, очевидно, нет.

Бросать музыку он не собирался, ведь билет на сцену ему был выписан по родословной. Все родные Ярослава так или иначе связаны с музыкой: отец играет в группе на электрогитаре, мама поет, а прабабушка выступала в Оренбургском хоре — в котором начинала Людмила Зыкина.

«КП» говорила с Ярославом, когда он еще не стал Шаманом, в 2014 году, но уже тогда артист говорил про гипнотическое состояние, в которое вводит себя перед выходом на сцену.

- Не люблю пафосных выражений, но транс и медитация — по смыслу близкие к этому состоянию [в котором выхожу на сцену] понятия, - пояснил тогда Дронов. - Я стараюсь выбросить все из головы, опустошить себя. Вплоть до того, что забываю, как меня зовут. Идет полная перезагрузка за две минуты. Отхожу в сторону, абстрагируюсь, и за несколько секунд до выхода на сцену наполняю себя энергетикой зала. А талисманов у меня нет и не было.

Фото: Кадр видео

Видимо, склонность к трансовому состоянию и стала ключом к рождению нового образа. В 2020 году Ярослав подписал контракт с Виктором Дробышем. Молодому музыканту придумали псевдоним Shaman, сделали акцент на его таинственности, молчаливости и некой закрытости, и создали новый визуальный образ: выбеленные волосы с дредами, почти как у зловещих братьев-близнецов во второй части «Матрицы».

Фото: кадр из фильма

Шаман сделал несколько лирических треков, а 23 февраля 2022 года, за день до начала СВО, дал мощный залп. Клип на песню «Встанем» с такими словами:

«Встанем

И бьётся сильнее в груди наша вечная память, между нами

Встанем

Герои России останутся в наших сердцах

До конца

Встанем

И вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли

Кто шёл умирать за свободу, а не за медали

Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами

Встанем

И снова затянем»

Сейчас у этого видеоролика более 30 миллионов просмотров в соцсетях.

Не иначе, как пророк Дронов объясняет прорыв просто: «Сидел за компьютером, пил чай. Меня прямо «Встанем», прямо прокричало в голове это слово. Сел, написал песню, выложил ее в Интернет 23 февраля, а 24 она уже ушла в народ».

Примерно так же было и с вирусным уже клипом «Я русский». Шаман опять ударил в бубен — и опять попал в цель.

— Это не песня, а состояние души! — признался артист в описании клипа. — Мне захотелось сделать людям подарок и я написал эту песню.

В тексте трека есть такие слова:

«В небо улетает эта песня

И зовет меня с собой

А во мне пылает мое сердце

Освещая путь домой

Где хочется просто любить и дышать

И мне другого не нужно

Такой уж я есть и меня не сломать

И все потому что

Я русский, я иду до конца

Я русский, моя кровь от отца

Я русский, и мне повезло

Я русский, всему миру назло»

За очень короткий срок Дронов более 1 миллиона подписчиков в YouTube, теперь у него сольные концерты по всей стране и любовь абсолютной всей аудитории. Люди всех возможных национальностей рукоплещут, благодарят Ярослава за треки и просят продолжать:

«Ярослав, мы, дагестанцы, поддерживаем вас в вашем творчестве. Спасибо вам за песню патриотическую. Дагестан»

«Родила земля российская (тульская) самородка. Давно у нас талантов не было. Ждали. И как раз ко времени. Браво, Ярослав»

«Я родилась в Мордовии, корни мужа Белорусия + Польша, сын женат на калмычке, у нас есть внучка и ВСЕ МЫ РУССКИЕ!»

«Мороз по коже с первых звуков!!!!! А голос - это просто нечто!!!! Песня-класс! Техника пения оболденная. Песня появилась в нужное время! Отличная замена предателям»

Личную жизнь Ярослав секретит. Но «КП» удалось все же кое-что узнать. Во-первых, в том самом интервью артист рассказывал нам, что его тогдашняя жена находится в декретном отпуске. Марина — преподаватель вокала в детской музыкальной школе, там они и познакомились, а в 2012 году сыграли свадьбу. В 2014 году у них родилась дочь Варя.

Во-вторых, в одном из свежих интервью Shaman клялся, что не женат. Значит, уже развелись с Мариной.

А, в-третьих, по телеграм-каналам пронеслась информация, что живет музыкант с Еленой Мартыновой, бывшей женой литератора Александра Цыпкина и топ-менеджером «Мегафона», а также членом Совета директоров ИД «Коммерсант». Правда, проверить эти данные пока не получилось.

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