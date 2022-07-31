Норвежскую дипломатку, кричавшую «Я ненавижу русских!», предложили выдворить из России и привлечь к ответственности

Сотрудница норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен. Фото: Генеральное консульство Норвегии.

Экс-Генпрокурор России - в интервью политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову - о скандале, который устроила в российском отеле сотрудница норвежского консульства

Как уже сообщалось на сайте KP.RU, сотрудница норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей учинила скандал, поводом для которого стала просьба менеджера гостиницы подождать, пока уберут номер.

«Я ненавижу русских! - как передают агентства, выкрикивала дипломат. - Я из Скандинавии... Не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам».

Это ЧП мы обсудили с бывшим Генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Скуратовым.

- …Юрий Ильич, инцидент, который спровоцировала дипломат из Норвегии, в общем, уже комментируют и политологи, и политики, и даже зарубежные деятели. Но вот, с точки зрения международного права, - как этот дикий случай можно оценить?

- … Это частный, вроде бы, случай. Но он является, вернее, выступает как проявление общего антироссийского угара, который свойственен западным странам.

И очень жаль, что даже люди достаточно высокого дипломатического, консульского ранга такие вещи допускают.

Это - показатель накала страстей.

Что же касается правовой оценки, то ее высказывание (имеются ввиду слова Элисабет Эллингсен. - А.Г,) отнюдь не такие уж бытовые, а им может быть дана правовая оценка.

Прежде всего, надо подчеркнуть, что Венская Конвенция о консульских сношениях, закрепляющая иммунитеты, содержит общее правило о том, что касается частной деятельности сотрудников консульского представительства.

И в этом документе также предусматривается и ответственность - в полном объёме - за нарушение законов страны пребывания.

Поэтому, здесь есть все основания проработать вопрос о привлечении ее - первоначально - к административной ответственности.

- А если поконкретнее..

- У нас есть специальная статья в Кодексе законов об административных правонарушениях, где говорится о действиях, «возбуждающих ненависть», в том числе, и по мотивам «национальной неприязни человека к тому или иному этносу».

Поэтому, сейчас вполне может быть возбуждено административное производство, и тогда, не исключено, госпожу Элисабет Эллингсен привлекут к административной ответственности.

А если она будет дальше себе позволять такие вещи, там уже может - в течение года - встать вопрос и об уголовной ответственности.

И, наконец, есть испытанный инструмент – это закрыть ей въезд в Россию. Или - экстрадировать за пределы страны пребывания, чтобы неповадно было другим.

- Вот это меры!

- В принципе, МИД России, как уже сказала Мария Захарова, прорабатывает разные варианты по этому вопросу. (Официальный представитель российского МИДа назвала поведение Эллингсен «актом ненависти и национализма». - А.Г.)

Я думаю, что здесь должна быть дана именно принципиальная оценка - и в целях профилактики, и - в целях того, чтобы ещё раз дать понять - мы все же боремся за правильное отношение к россиянам, в том числе - и к служащим гостиницы.

Потому что она, эта дама, крайне неуважительно высказывалась и в их адрес.

Но это все исчерпывается составом административного правонарушения.

- А что грозит ей, если речь вести об административной ответственности?

- Наиболее вероятно, - это штраф, он недостаточно крупный, там, по-моему, от 10 тысяч рублей и выше. Хотя, предусмотрены и принудительные работы.

Но, я думаю, что штрафом вполне, вероятнее всего, суд и ограничится.

- Дело же не в сумме…

- Дело - в принципиальной оценке, совершенно верно.

- А как скоро ее привлекут? То есть, этим должен озаботиться МИД?

- Этим должен озаботиться МИД и соответствующие органы прокуратуры, которые должны возбудить административное преследование и решить этот вопрос с направлением дела в суд.

- А вы лично, как экс-Генпрокурор, что бы хотели этой даме пожелать?

- Трудно что-то таким людям желать.

Наверное, ей следовало бы поработать над собой.

То, что с ней произошло в российском отеле, – это свидетельство, во-первых, ее низкой общечеловеческой культуры, а, во-вторых, собственно, показатель непрофессионализма этого человека.

Все же дипломатический, консульский работник должен обладать другими качествами. Это - спокойствие, уважительное отношение к стране пребывания.

Ведь зарубежные дипломаты, по своему опыту знаю, которые работают в той или иной стране, - они, как правило (это традиция неписаная), с большим уважением относятся к народу, к стране, многие даже симпатии испытывают.

А здесь - вот такой вопиющий случай.

Но обнадеживает заявление норвежского МИДа, который дал правильную оценку действиям своего сотрудника.

КСТАТИ

Как ответила представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес на запрос RT, «Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент».