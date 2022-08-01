Последние новости о ситуации вокруг Украины на 1 августа 2022 года: Куда уходят американские миллиарды, прибудут ли люди из ООН в Еленовку, кто ударил по базе флота

Фото: Александр КОЦ

Наводчиков задержали в Херсоне

Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области, сообщил, что в регионе задержали наводчиков, которые передавали украинским военным данные для удара по поселку Брилевка. Чиновник заявил: «На Брилевку, которую позавчера обстреляли ВСУ, навели местные жители. Наводчики задержаны». До того Минобороны РФ сообщал, что над населенными пунктами Антоновка и Брилевка Херсонской области и над самим Херсоном было перехвачено 10 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS.

План развития Мариуполя утвержден

Денис Пушилин, глава ДНР, утвердил концепцию разработанного в России мастер-плана развития Мариуполя. Работал над планом Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации. Поучаствовал и комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. В концепции есть ключевые параметры развития Мариуполя и очередности реализации, а также технико-экономических показателей развития жилья и социальной инфраструктуры. Жилые дома и объекты жизнеобеспечения восстанавливаются в первую очередь. Через несколько лет город будет не узнать. Особенно «Азовсталь».

ООН зовут в Еленовку

Минобороны РФ пригласила экспертов Организации объединенных наций и Международного комитета Красного креста (МККК) на Донбасс. Повод - расследования удара ВСУ по СИЗО в поселке Еленовка в ДНР. Из-за него погибли 50 и ранено более 70 украинских военнопленных. Ранее замепредставителя генсека ООН Фархан Хак заявлял, что организация готова направить в ДНР группу экспертов. Об этом же заявили в МККК, предложив помощь в эвакуации раненых, (но с этим справились и без них). По данным российского Минобороны, атака была совершена при помощи американской РСЗО HIMARS. Обломки боеприпаса к РСЗО обнаружены на территории СИЗО. В Киеве продолжают делать вид, что они тут не при чем. А кто тогда при чем — сами американцы?

Анкара уверена в вывозе украинского зерна

В Минобороны Турции источают оптимизм. Там заявили, что вывоз зерна с Украины начнется вот-вот. Хулуси Акар, глава турецкого военного ведомства, сообщил, что и со своим украинским коллегой Резниковым, и с министром инфраструктуры Украины Кубраковым все технические детали обсудили. И все технические работы завершены. А по завершении административных процедур начало поставок зерна планируется в кратчайшие сроки. Прошла информация, что даже сам Зеленский посетил порт Черноморск. Чтобы увидеть, как идет погрузка зерна для вывоза. Ну, теперь-то дело точно пойдет...

Удар по штабу флота в Севастополе нанесли диверсанты

Двое пострадавших при взрыве, прозвучавшем около 6 утра 31 июля в штабе Черноморского флота, находятся в состоянии средней тяжести. Еще четверо получили легкие травмы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. По данным руководства Севастополя, сработало маломощное взрывное устройство, установленное на украинский беспилотный летательный аппарат. Есть сведения, что он был запущен украинскими диверсантами, находившимися в самом Севастополе. Губернатор города-героя объявил желтый уровень опасности, часть праздничных мероприятий по случаю Дня ВМФ была отменена. Хлопцы, конечно, ликуют — какие они все-таки «херои»...

«Кракен» прятался в техникуме, но это его не спасло

По данным Минобороны, высокоточным ударом уничтожено до 350 украинских националистов формирования «Кракен». Они располагались на территории харьковского механического техникума. С ними были нивелированы не менее 11 единиц боевой техники. Это не первый жестокий удар именно про данному формированию. Которое уверенно идет на дно.

Болгарский оружейник, связанный с Украиной, погорел

По данным украинского телеканала bTV, 31 июля случился взрыв на складе списанных боеприпасов в районе города Карнобат. Это юго-восток Болгарии. Находился на территории бывшей воинской части. Хотя по данным заместителя мэра города Стефки Ивановой на месте происшествия начался пожар, жертв удалось избежать. А принадлежал склад, как говорят, известному болгарском оружейному барону Эмилиану Гебреву, который «прославился» своими военными поставками нынешнему киевскому режиму, в том числе во время его операций на Донбассе в 2014-м. А если бы эти писанные боеприпасы попали Киеву и рвануло бы там, кто оказался бы виноват? Точно не этот ушлый болгарин.

Миллионер-"герой Украины" погиб от своих же ЗРК

Алексей Вадатурский, Герой Украины и член списка Forbes, погиб в Николаеве. Его состояние оценивалось в 450 миллионов долларов. Он более 30 лет возглавлял крупнейшее украинское сельскохозяйственное зерновое предприятие «Нибулон» (именно с этой фирмой недавно расторг контракт Египет). По данным нардепа Максима Бужанского, вместе с 74-летним бизнесменом погибла и его супруга. По предварительной информации, на особняк бизнесмена упал обломок украинской зенитной ракеты от ЗРК С-300.

Силы ДНР вошли в Пески

Даниил Безсонов, замминистра информации ДНР, сообщил, что военные силы республики уже действуют на окраинах поселка Пески. Безсонов заявил: «Подразделения 11-го полка армии ДНР вышли на юго-восточную окраину населенного пункта Пески и смогли там закрепиться». По его данным, военные приступили к зачистке секторов, а первая Славянская бригада выдавливает противника с его укрепленных позиций у поселка Невельское. Удалось также выбить группировки ВСУ со значимых точек в районе вентиляционного ствола шахты на окраине Авдеевки. А кто-то где-то собирается на Херсон наступать...

Как американцы надувают Киев

Дуглас Макгергор, полковник и бывший советник министра обороны США, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что деньги, которые Вашингтон выделяет в качестве военной помощи Киеву, на самом деле возвращаются обратно в Соединённые Штаты. Макгрегор утверждает: «Огромные суммы оседают в Пентагоне в качестве компенсации вооружённым силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу». По мнению экс-советника, эти миллиарды уже направляются в американский ВПК для изготовления новых вооружений для американской же армии. А кто-то думал, что Штаты бескорыстно помогают какой-то далекой от них во всех смыслах восточно-европейской стране?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как ЧВК Вагнера в Донбассе вскрыли крепость нацистов в Углегорской ТЭС: Взяли духом и военной наукой

Спецкор kp.ru Александр Коц рассказал, как ЧВК Вагнера в Донбассе штурмовали наблюдательный пункт нацистов на Углегорской ТЭС (подробности)

Украина начинает умирать: почему уставшие от насилия и предательства жители Запорожья с радостью встречают Россию

Кончились ли на освобожденных территориях Запорожья 30 лет украинской оккупации? Спецкор «КП» Дмитрий Стешин увидел это своими глазами в Мелитополе (подробности)