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Политика31 июля 2022 17:50

Карта боевых действий на Украине на 31 июля 2022: Удар нанесен по «Кракену» в Харькове

Опубликована карта боевых действий на Украине на 31 июля 2022 года
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Союзные силы продолжают наносить удары по противнику не только на Донбассе

Союзные силы продолжают наносить удары по противнику не только на Донбассе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

158- й день спецоперации

Союзные силы продолжают наносить удары по противнику не только на Донбассе, но и по точкам, откуда не прекращаются атаки на города и поселки республик и освобожденных территорий. Публикуем карту боевых действий на Украине на 31 июля 2022 года.

По территории харьковского мехтехникума имени Морозова, где спрятались бойцы нацформирования «Кракен», пришелся удар высокоточным оружием воздушного базирования — потери боевиков составили до трех рот, больше десятка единиц военной техники противника выведены из строя.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Мураховке Николаевской области и в городе Змиев Харьковской области уничтожены крупные склады боеприпасов.

Над 4 населенными пунктами Херсонской и 4 городами и поселками ДНР и ЛНР перехвачены 11 снарядов РСЗО.

Кодема (ДНР) — удар по ПВД 72-й мехбригады ВСУ

Майорск (ДНР) — поражен ПУ 95-й ДШБ

Серебрянка (ДНР) — уничтожен склад боеприпасов

Новопавловка (ДНР) — уничтожена М777

Николаевка (ДНР) — уничтожена РСЗО «Ураган»

Дзержинск (ДНР)— уничтожен артвзвод Д-30

Красноармейск (ДНР)— разбит эшелон ВСУ

Пески — вошли силы ДНР

С начала спецоперации сбиты 261 самолет и 145 вертолетов ВСУ, уничтожены 1649 беспилотника и 361 ЗРК противника, сожжены 4195 танков и других бронемашин, «утилизированы» 773 РСЗО и 3220 орудий полевой артиллерии и минометов.

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