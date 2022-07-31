Карта боевых действий на Украине на 31 июля 2022: Удар нанесен по «Кракену» в Харькове

Союзные силы продолжают наносить удары по противнику не только на Донбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

158- й день спецоперации

Союзные силы продолжают наносить удары по противнику не только на Донбассе, но и по точкам, откуда не прекращаются атаки на города и поселки республик и освобожденных территорий. Публикуем карту боевых действий на Украине на 31 июля 2022 года.

По территории харьковского мехтехникума имени Морозова, где спрятались бойцы нацформирования «Кракен», пришелся удар высокоточным оружием воздушного базирования — потери боевиков составили до трех рот, больше десятка единиц военной техники противника выведены из строя.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Мураховке Николаевской области и в городе Змиев Харьковской области уничтожены крупные склады боеприпасов.

Над 4 населенными пунктами Херсонской и 4 городами и поселками ДНР и ЛНР перехвачены 11 снарядов РСЗО.

Кодема (ДНР) — удар по ПВД 72-й мехбригады ВСУ

Майорск (ДНР) — поражен ПУ 95-й ДШБ

Серебрянка (ДНР) — уничтожен склад боеприпасов

Новопавловка (ДНР) — уничтожена М777

Николаевка (ДНР) — уничтожена РСЗО «Ураган»

Дзержинск (ДНР)— уничтожен артвзвод Д-30

Красноармейск (ДНР)— разбит эшелон ВСУ

Пески — вошли силы ДНР

С начала спецоперации сбиты 261 самолет и 145 вертолетов ВСУ, уничтожены 1649 беспилотника и 361 ЗРК противника, сожжены 4195 танков и других бронемашин, «утилизированы» 773 РСЗО и 3220 орудий полевой артиллерии и минометов.

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